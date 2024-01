Napoli-Salernitana, le probabili formazioni: avanzano Simeone e Gaetano

Il Napoli è chiamato a reagire dopo le difficoltà, la sfida interna contro la Salernitana è l’occasione propizia per riscattarsi, un passaggio obbligato prima della partenza per la Supercoppa. L’emergenza continua, Mazzarri deve fare i conti con le assenze di Meret, Natan, Mazzocchi, Anguissa, Osimhen, Olivera mentre non è ancora stato sostituito Elmas ceduto al Lipsia per circa 25 milioni di euro.

Mazzarri dovrebbe fare qualche cambiamento rispetto alla sfida di Torino, in particolare due: a centrocampo Gaetano insidia Zielinski e Simeone potrebbe compiere il sorpasso nei confronti di Raspadori al centro dell’attacco. In porta ci sarà Gollini, Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Mario Rui formeranno la linea difensiva, Cajuste, Lobotka e Gaetano si muoveranno in mezzo al campo a supporto del tridente formato da Politano, Simeone e Kvaratskhelia.

La Salernitana anche è afflitta da tante assenze soprattutto a centrocampo con Kastanos infortunato, Bohinen influenzato e Coulibaly in Coppa d’Africa. In porta rientrerà Ochoa, Daniliuc, Gyomber e Fazio comporranno la difesa, Pierozzi e Bradaric lavoreranno sulle corsie laterali, Sambia è in vantaggio su Martegani per far coppia con Legowski. Tchaouna e Candreva agiranno alle spalle di Simy.

Ecco le probabili formazioni:

NAPOLI (4-3-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Cajuste, Lobotka, Gaetano; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. A disp.: Contini, Idasiak, D’Avino, Ostigard, Zanoli, Zerbin, Zielinski, Raspadori. All. Mazzarri

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Daniliuc, Gyomber, Fazio; Pierozzi, Sambia, Legowski, Bradaric; Tchaouna, Candreva; Simy. All. F. Inzaghi

A cura di Ciro Troise