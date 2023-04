Napoli-Salernitana, le probabili formazioni: Spalletti rilancia Rrahmani e Zielinski

Il Napoli può diventare campione d’Italia domani se batte la Salernitana e la Lazio non vince contro l’Inter. La sfida contro la formazione di Paulo Sousa non sarà una formalità, la Salernitana è ancora alle prese con l’obiettivo salvezza, ha bisogno ancora di punti per blindare la permanenza in serie A. La sconfitta dello Spezia fornisce un po’ più di serenità, c’è il Verona in crescita e la Salernitana ha sei-sette punti di vantaggio sul suo obiettivo stagionale. La formazione di Paulo Sousa è reduce da otto risultati utili consecutivi: sei pareggi e due vittorie. La Salernitana dovrebbe schierarsi con il 3-4-2-1, in porta ci sarà Ochoa, Daniliuc, Gyomber e Pirola formeranno la difesa a tre, Mazzocchi e Bradaric saranno gli esterni, Candreva e Kastanos agiranno tra le linee alle spalle di Dia.

Spalletti non avrà ancora Politano e Mario Rui infortunati ma può contare durante la gara su Simeone che ha recuperato dall’infortunio. Dal primo minuto, rispetto alla formazione di Torino, rientreranno Rrahmani e Zielinski che sono partiti dalla panchina sul campo della Juventus. In porta ci sarà Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Kim e Olivera formeranno la linea difensiva, Anguissa, Lobotka e Zielinski agiranno in mediana, Lozano, Osimhen e Kvaratskhelia comporranno l’attacco.

Ecco le probabili formazioni:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. A disp.: Gollini, Marfella, Bereszynski, Ostigard, Juan Jesus, Zedadka, Ndombele, Demme, Gaetano, Zerbin, Simeone, Raspadori. All. Spalletti

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Daniliuc, Gyomber, Pirola; Mazzocchi, Coulibaly, Vilhena, Bradaric; Candreva, Kastanos; Dia. All. Paulo Sousa

A cura di Ciro Troise