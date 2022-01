Napoli-Salernitana, si giocherà: altri due negativi nei granata

La Salernitana non diramerà i calciatori convocati per il derby di Napoli. Dopo la rifinitura di questo pomeriggio, la squadra si è recata in ritiro prepartita con i pochi disponibili e un elenco infarcito di giovani. C’è ancora qualche dubbio, ma la quasi certezza è che la partita si giocherà.

Due calciatori si sono ulteriormente negativizzati rispetto a ieri. Il numero dei giocatori granata ancora positivi, quindi, scende a sei: cospicuo sicuramente, ma non abbastanza per raggiungere il 35% della lista dei 25 atleti consegnata ieri in Lega. Si attende l’esito del giro di tamponi fatti dai “sani” questa mattina. Dunque, se da lì non arriveranno sorprese, si giocherà e Colantuono dovrà fare i salti mortali per presentare un undici dignitoso al cospetto degli azzurri di Spalletti. C’è il Covid, ma ci sono anche gli infortuni che terranno fuori certamente Strandberg, Mamadou Coulibaly, Ribéry e probabilmente anche Simy, vittima di una botta l’altroieri in allenamento. Ranieri, come è noto, non ci sarà perché squalificato.

Dubbi sul portiere (in preallarme Guerrieri) e sull’attaccante nigeriano, poi la formazione sembra praticamente fatta: 3-5-2 con Kechrida e Ruggeri quinti, Delli Carri, Bogdan e Veseli in difesa; in mediana Obi e Schiavone agiranno ai lati di Di Tacchio. In attacco Vergani e Bonazzoli. Per la composizione della panchina si attende anche l’esito delle visite mediche di idoneità a cui dovranno sottoporsi i calciatori freschi negativizzati. Gagliolo annuncia sui social: “Finalmente negativo, pronti a partire per Napoli”. Ma lo svedese potrebbe partire dalla panchina, non avendo effettuato allenamenti negli ultimi giorni. Con i “grandi” dovrebbero partire anche i baby Motoc, Perrone, Russo, Guida e Cannavale.

Fonte: SalernitanaNews