Napoli-Salernitana, le probabili formazioni: Spalletti pensa a sei cambi

Se ci fosse stato bisogno di un’ulteriore spinta motivazionale per il Napoli, è arrivata Inter-Venezia. I nerazzurri contro una il Venezia in emergenza hanno dovuto soffrire fino al 90′ per vincere e sul gol del pareggio c’è anche un fallo di Dzeko ad inizio azione. La storia degli ultimi due anni è piena di favole di questo tipo: basta pensare all’Az Alkmaar sul campo del Napoli che, invece, ha iniziato il 2022 proprio con un insperato pareggio all’Allianz Stadium contro la Juventus, in condizioni molto difficili.

Spalletti lo sa e sta insistendo sulla concentrazione da alcuni giorni, ribadendo che la partita contro la Salernitana si sarebbe giocata. La sfida si disputerà, la Salernitana ha chiuso i conti con sei positivi, quindi una percentuale inferiore al 35%. Sarà la prima al Maradona da presidente per Iervolino, il patron del club granata, che sarà in tribuna al fianco di De Laurentiis.

Rispetto alla trasferta di Bologna, Spalletti pensa a sei cambi di formazione. Tra i pali dovrebbe esserci Ospina, Di Lorenzo potrebbe godere di un turno di riposo con Malcuit al suo posto, a sinistra ci sarà Mario Rui, la coppia centrale sarà composta da Rrahmani e Juan Jesus. Sarà una partita intensa, fisica, con tanti duelli, Demme potrebbe occupare la mediana in compagnia di Fabian Ruiz, facendo rifiatare Lobotka. Il reparto offensivo potrebbe essere quasi completamente differente, con Politano, Zielinski e Insigne alle spalle di Osimhen.

Questa formazione consentirebbe a Spalletti di avere tante risorse dalla panchina come Lozano, Mertens e Petagna.

Salernitana in emergenza, Colantuono con il 3-5-2

Il conto dei tamponi positivi alla fine è sceso a sei, poi bisogna aggiungere Strandberg, Ribery, Mamadou Coulibaly e Lassana Coulibaly tra gli indisponibili per infortuni e Coppa d’Africa. In porta dovrebbe esserci Belec anche se non sta benissimo e c’è Guerrieri in allarme. Delli Carri, Bogdan e Veselj sono i tre difensori centrali, Kechrida e Ruggeri saranno i due quinti con Obi e Schiavone ai fianchi di Di Tacchio. In attacco c’è grande emergenza, Bonazzoli e Vergani, giocatore classe ‘2001 cresciuto nel vivaio dell’Inter, dovrebbero comporre la coppia titolare a meno che Simy non riesca a recuperare da una botta rimediata in allenamento.

Ecco le probabili formazioni:

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Malcuit, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. A disp.: Meret, Marfella, Di Lorenzo, Ghoulam, Zanoli, Tuanzebe, Lobotka, Lozano, Elmas, Mertens, Petagna. All. Spalletti

SALERNITANA (3-5-2): Belec; Delli Carri, Bogdan, Veselj; Kechrida, Obi, Di Tacchio, Schiavone, Ruggeri; Vergani, Bonazzoli. All. Colantuono

A cura di Ciro Troise