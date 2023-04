Napoli-Salernitana, ultras granata contro il rinvio: il comunicato

Napoli-Salernitana è un derby acceso non solo in campo. Se da un lato il Napoli, insieme con l’approvazione popolare dei tifosi, ha chiesto il rinvio della gara a domenica, dall’altro lato i tifosi della salernitana non sono d’accordo.

Gli ultras granata hanno emanato un comunicato nel quale esprimono tutto il loro disappunto:

“Il solito teatrino di un calcio follecon regole stravolte e porte girevoli. Le certezze e le date imposte che vengono cambiate sulla base di non si capisce bene cosa. È giusto che Napoli e i napoletani festeggino il loro traguardo, ma l’intero panorama calcistico italiano e Salerno meritano rispetto. Noi tifosi e la Salernitana siamo impegnati nel raggiungere il nostro obiettivo e ciò che concerne le altre società non deve assolutamente intaccare questo cammino. Si tratta di rispetto delle regole e noi pretendiamo che queste non vengano stravolte sulla base di un principio che sfugge ad ogni logica. Se quella data è stata decisa da tempo ci sarà un motivo e per quanto ci riguarda non va modificata”.