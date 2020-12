Napoli-Sampdoria 2-1, Gattuso fa la voce grossa a fine primo tempo: ecco il retroscena

Dopo un primo tempo inaccettabile e non da Napoli, Rino Gattuso ha dovuto alzare la voce con la squadra negli spogliatoi a fine primo tempo. Il tecnico ha dovuto usare parole forti per far si che nel secondo tempo della sfida contro la squadra di Ranieri, scendesse in campo un Napoli con una verve diversa. Ne parla l’edizione odierna della Repubblica:

” Gattuso può tirare un sospiro di sollievo, che aveva bisogno dei 3 punti per restare nelle zone alte della classifica. Ringhio ha dovuto alzare la voce pure nell’intervallo di ieri, dopo un primo tempo in cui gli azzurri si erano fatti sorprendere da Jankto e avevano passeggiato. Poi però c’è stata la reazione giusta, merito anche dell’intuizione dei cambi, ed è arrivata in rimonta la terza vittoria di seguito in Serie A, con una particolare e meritata menzione per Manolas, tra i migliori”