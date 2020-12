Il Napoli la ribalta con la panchina, soprattutto con l’energia trasmessa dal Chucky Lozano nell’impatto con la partita. Decisivi i cambi di Gattuso all’intervallo, con Lozano e Petagna che sono stati decisivi. Per la prima volta il Napoli vince tre partite consecutive in campionato, sul campo l’aveva fatto ad inizio stagione con i successi contro Parma, Genoa e Atalanta ma in mezzo c’era la sconfitta a tavolino contro la Juventus. Ecco le pagelle di IamNaples.it:

MERET 5,5: Sul primo gol deve aggredire Jankto, uscire e chiudergli lo spazio visto che nel controllo si era allungato il pallone. Nel secondo tempo compie una buona parata su un tiro dalla distanza di Candreva. Abbastanza bene nel gioco con i piedi.

DI LORENZO 6: Sul gol resta in una posizione di mezzo che si rivela dannosa, o stringe su Jankto per ridurgli lo spazio a disposizione o s’alza per metterlo in fuorigioco. Cresce tanto nella ripresa con il Chucky che allunga la squadra sulla sua catena e lui che s’incunea negli spazi a disposizione.

MANOLAS 7: Uno dei migliori in campo, soprattutto nella ripresa, va sempre in anticipo su Quagliarella, acquisisce fiducia nei suoi mezzi e propizia anche due occasioni da gol con i suoi interventi: prima il palo di Lozano e poi il tiro di Mertens sul primo palo deviato da Audero.

KOULIBALY 6,5: Nel primo tempo fa qualche errore tecnico di troppo nel palleggio, nei duelli è sempre protagonista e cresce tanto nella ripresa, quando la Sampdoria si è vista pochissimo dalle parti di Meret.

GHOULAM 5,5: È ancora in ritardo nelle letture spazio-temporali, non può essere altrimenti visto che per tanto tempo ha giocato poco o nulla. Nella gestione delle giocate sotto il profilo tecnico deve fare meglio, i suoi cross con il sinistro possono essere incisivi. (Dal 59′ Mario Rui 6: Supporta Insigne sulla catena di sinistra, in un’occasione potrebbe andare verso la porta e, invece, cerca Insigne piuttosto che entrare in area di rigore. Un po’ di nervosismo nel finale, rimedia un’ammonizione evitabile)

DEMME 6: Fa il suo lavoro abbastanza bene, è uno di quelli che velocizza di più la manovra ma soffre lo scarso movimento senza palla dei compagni. (Dal 59′ Bakayoko 6,5: È preciso, efficace, consente al Napoli di avere equilibrio e frenare le ripartenze della Sampdoria quando gli azzurri schierano tutte le bocche di fuoco)

FABIAN RUIZ 5: Prova abulica del centrocampista spagnolo, è lento nella gestione del pallone, si butta poco negli spazi, con Demme che copre alle sue spalle dovrebbe inserirsi di più in area di rigore, aiutando il Napoli anche ad occuparla con maggiore efficacia. (Dal 46′ Petagna 6,5: Segna il terzo gol stagionale, il secondo che vale tre punti dopo quello di Benevento. Realizza anche un buon lavoro spalle alla porta, nella protezione del pallone, può essere anche più efficace sotto quest’aspetto)

POLITANO 5,5: Non è incisivo in fase offensiva, con la Sampdoria che s’abbassa e chiude gli spazi si cerca troppo la giocata sui suoi piedi che diventa leggibile. Aiuta poco in fase difensiva e la squadra di Ranieri colpisce soprattutto sulla catena di sinistra con Augello e Jankto che mettono in difficoltà Di Lorenzo. (Dal 46′ Lozano 7,5: E’ l’hombre del partido, la cambia lui, fa gol, colpisce un palo e realizza l’assist per il 2-1 di Petagna. Il Napoli cambia la partita sulla sua corsia, a destra, trionfando nel duello con Augello)

ZIELINSKI 6: È uno dei più positivi nel primo tempo, non rinuncia mai alla giocata, cerca il calcio col lungo in varie situazioni e realizza anche uno dei pochi tiri pericolosi, nella ripresa fino a quando resta in campo sviluppa gioco con buona qualità. (Dal 77′ Lobotka 6: Entra bene in campo, con l’atteggiamento giusto, lavora per dare equilibrio alla squadra, ha ottime letture soprattutto nelle coperture preventive)

INSIGNE 6,5: Macina chilometri, trascina i compagni con l’intensità altissima che sprigiona, realizza tanti recuperi difensivi e anche dei buoni spunti in attacco, gli manca solo la precisione in qualche giocata come il tiro a giro che termina di poco alto sopra la traversa.

MERTENS 6,5: Una prestazione di grande sostanza, va in pressing, si muove a tutto campo, cerca spesso di legare il gioco, nel primo tempo impensierisce Audero di testa, nella ripresa realizza l’assist per il gol del momentaneo pareggio di Lozano. Si sacrifica tanto anche in fase di non possesso soprattutto nel secondo tempo quando gioca da sotto punta.

GATTUSO 6,5: Cambia la partita con il coraggio di trasformare il volto della squadra all’intervallo, con gli inserimenti di Lozano e Petagna al posto di Politano e Fabian Ruiz. Il primo tempo è un campanello d’allarme, non è la prima volta che nell’approccio il Napoli fa fatica e che soffre le squadre ordinate, che chiudono bene gli spazi. Prima di Natale ci sono altre tre partite in campo e una al Collegio di Garanzia dello Sport presso il Coni che possono dire tanto in termini di ambizioni del Napoli in questo campionato.

Ecco il tabellino del match:

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Ghoulam (14′ st Mario Rui); Ruiz (1′ st Petagna), Demme (14′ st Bakayoko); Politano (1′ st Lozano), Zielinski (32′ st Lobotka), Insigne; Mertens. A disposizione:, Contini, Elmas, Maksimovic, Malcuit, Ospina. Allenatore: Gattuso.

SAMPDORIA (4-4-1-1): Audero; Ferrari, Colley, Yoshida, Augello; Candreva, Ekdal, Thorsby, Jankto (34′ st Damsgaard); Verre (19′ st Ramirez); Quagliarella. A disposizione: Askildsen, Gabbiadini, La Gumina, Leris, Letica, Ravaglia, Regini, Rocha, Silva, Tonelli. Allenatore: Ranieri.

ARBITRO: La Penna

MARCATORI: 20′ pt Jankto (S), 8′ st Lozano (N), 23′ st Petagna (N)

NOTE: Ammoniti: Di Lorenzo, Insigne, Mario Rui (N); Thorsby, Ekdal, Colley, Ramirez (S). Recupero: 1′ pt, 3′ st.

A cura di Ciro Troise