Il Napoli, dopo l’ottima prestazione contro la Juventus, torna in campo tre giorni dopo e dovrà farlo con gli stessi uomini dell’Allianz Stadium. Il Covid-19 continua a far danni in casa Napoli: stasera è emersa la positività di Zielinski, un’altra tegola che si è abbattuta sulla squadra.

Il Napoli prova a reagire alle difficoltà e ha trovato due innesti in più, che partiranno dalla panchina: il nuovo acquisto Tuanzebe e Fabian Ruiz, che tornerà tra i convocati dopo circa 40 giorni di stop. Nel gruppo ci sono anche tre ragazzi della Primavera: Costanzo, Vergara e Cioffi.

Sarà interessante scoprire la risposta di Ghoulam, autore di una grande prestazione a Torino soprattutto nel secondo tempo. Per ritrovare due partite consecutive dal primo minuto dell’esterno algerino, bisogna tornare all’era pre-infortuni, ai momenti in cui con Sarri in panchina era finito nel mirino del Manchester City.

Dopo la prova di Torino, la sfida contro la Sampdoria è la prova del nove per il Napoli che ha già perso dieci punti potenziali contro le medio-piccole e le cadute al Maradona contro Empoli e Spezia hanno fatto molto male.

La formazione sarà la stessa di Torino: Ospina, Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Ghoulam, Demme e Lobotka agiranno davanti alla difesa, Politano, Zielinski e Insigne riempiranno la trequarti alle spalle di Mertens. In panchina stavolta ci saranno cinque cambi di movimento: Tuanzebe, Zanoli, Elmas, Petagna e Fabian Ruiz.

La Sampdoria anche è in emergenza ma D’Aversa carica i suoi ragazzi

Candreva squalificato, Bereszynski e Yoshida infortunati, Colley in Coppa d’Africa, le assenze in casa Sampdoria sono pesanti e soprattutto la difesa è da reinventare. D’Aversa ha ritrovato Augello, negativo al Covid-19, ma probabilmente partirà dalla panchina.

In porta ci sarà Audero, la Sampdoria dovrebbe schierare comunque il 4-4-2. In porta ci sarà Audero, Dragusin, Ferrari, Chabot e Murru formeranno la linea difensiva, Asklidsen dovrebbe partire da destra, Ciervo da sinistra con Ekdal e Thorsby in mezzo al campo. C’è anche il nuovo acquisto Rincon tra i convocati ma partirà dalla panchina.

L’ex Gabbiadini è andato a segno in sei gare consecutive, si trova in uno dei suoi migliori momenti di forma della sua carriera. Al suo fianco ci sarà Caputo, per D’Aversa Quagliarella non ha i novanta minuti nelle gambe.

Ecco le probabili formazioni:

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Ghoulam; Demme, Lobotka; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens. A disp.: Marfella, Idasiak, All. Spalletti

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Dragusin, Ferrari, Chabot, Murru; Asklidsen, Ekdal, Thorsby, Ciervo; Gabbiadini, Caputo. A disp.: Falcone, Ravaglia, Rincon, Trimboli, Yepes, Vieira, Torregrossa. All. D’Aversa