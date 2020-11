La storia si ripete, dopo l’Az Alkmaar anche il Sassuolo espugna il San Paolo con il minimo sforzo. Gli azzurri sprecano, il Sassuolo gioca bene ma è quasi mai pericoloso, passa in vantaggio con un rigore pescato dal Var per un fallo di Di Lorenzo su Raspadori. Ecco le pagelle di IamNaples.it:

OSPINA 6: Si fa trovare pronto sul tiro di Boga al 42′, fa spesso la cosa giusta quando deve impostare il gioco con i piedi. Sul rigore Locatelli lo spiazza, non può farci nulla.

DI LORENZO 5: Fa bene le diagonali, si propone anche con discreta frequenza sulla sua corsia ma anche lui non trova la qualità giusta in molte occasioni. Commette l’ingenuità che costa la partita con il fallo da rigore su Raspadori individuato da Fourneau al Var e confermato da Mariani dopo l’on field review.

MANOLAS 5,5: È abbastanza preciso negli interventi difensivi, tiene la linea, domina sul gioco aereo. Prova anche a rendersi pericoloso sui calci piazzati ma gli manca l’acuto decisivo. Nel finale perde la testa e le misure e apre il campo al raddoppio del Sassuolo. Al 90′ avrebbe segnato il gol dell’1-1 ma viene fermato tutto per la posizione di fuorigioco di Osimhen.

KOULIBALY 6,5: Sempre uno dei migliori in campo, è dominante nei confronti, scuote anche la squadra proponendosi in fase offensiva. Accorcia il campo, difende sempre in avanti con personalità.

HYSAJ 6,5: Difende molto bene, è preciso anche negli uno contro uno, si propone con costanza sulla fascia sinistra. (Dal 70′ Mario Rui 5,5: Prova a proporsi sulla fascia sinistra, a dare un po’ di qualità per arrivare al pareggio, sul gol del 2-0 non riesce a salvare sulla linea. Batte il calcio di punizione che porterebbe al pareggio senza il leggero fuorigioco di Osimhen)

FABIAN RUIZ 5,5: Nella gestione del palleggio è lento, in certi momenti nella metà campo avversaria dovrebbe tentare la giocata più coraggiosa e, invece, è poco incisivo, anche nel primo tempo quando spreca un’ottima occasione calciando di piatto e trovando la respinta di Consigli.

BAKAYOKO 6: Per un’ora è il migliore in campo, per la forza con cui va al contrasto, l’attenzione negli interventi, poi cala alla distanza e commette tanti errori, è irritante il modo in cui in area nell’azione del gol dello 0-2 molla e fa andare al tiro Maxime Lopez.

POLITANO 6,5: Il più incisivo in fase offensiva, viene dentro al campo con regolarità, propone molti spunti, fa benissimo anche le coperture preventive sulle ripartenze di Boga. (Dal 78′ Zielinski 5,5: Una ventina di minuti per lui, non ha ancora la condizione atletica brillante per incidere)

MERTENS 5: Altra prestazione sotto tono di Mertens, fallisce un’occasione clamorosa su traversone di Politano, il Napoli dipende dalla fluidità dei suoi movimenti, fa fatica a proporsi in maniera efficace come regista offensivo. (Dal 70′ Elmas 5,5: Non giocava da un mese, entra in una situazione complicata e fa fatica a trovare le giocate giuste)

LOZANO 5: Prova a trovare gli spazi venendo dentro al campo ma gli manca sempre lo spunto decisivo, nell’uno contro uno alterna buone intuizioni ad altre meno efficaci. In fase di ripiego rischia per un intervento su Traorè in area di rigore. (Dal 65′ Petagna 5,5: Prova a migliorare lo sviluppo di gioco del Napoli aiutando costantemente la costruzione della manovra ma non riuscendo ad essere incisivo)

OSIMHEN 4,5: La peggiore prestazione di Osimhen da quando gioca nel Napoli, spreca tantissimo sotto porta, la più clamorosa dopo l’errore di Consigli, un’altra quando calcia alto sopra la traversa. Nel secondo tempo al 90′ va in fuorigioco sulla punizione da cui arriverebbe poi il pareggio di Manolas. Nel finale fa esplodere la rabbia dei compagni di squadra per una lieve trattenuta di Marlon.

Ecco il tabellino del match:

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Koulibaly, Manolas, Hysaj (70′ Mario Rui); Fabian Ruiz, Bakayoko; Politano (78′ Zielinski), Mertens (70′ Elmas), Lozano (65′ Petagna); Osimhen. A disp: Meret, Contini, Ghoulam, Malcuit, Maksimovic, Rrahmani, Demme, Lobotka. All.: Gennaro Gattuso

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Ayhan, Chiriches (88′ Bourabia), Ferrari, Rogerio; Lopez, Locatelli; Muldur (80′ Kyriakopoulos), Traore’ (68′ Defrel), Boga (80′ Obiang); Raspadori (88′ Marlon). A disp: Pegolo, Turati, Vitale Peluso, Steau, Piccinini. All.: Roberto De Zerbi

Arbitro: Maurizio Mariani (Roma)

Marcatori: 59′ rig. Locatelli (S), 90′ + 5 Lopez (S)

Ammoniti: Manolas, Ospina (N) Locatelli, Bourabia (S).

Dal nostro inviato al San Paolo Ciro Troise