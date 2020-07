Napoli-Sassuolo 2-0: decidono Hysaj e Allan, le pagelle di IamNaples.it

Il Napoli supera il Sassuolo con un gol di Hysaj, soffre ma gli emiliani trovano quattro volte il gol ma vengono fermati dal Var sempre in fuorigioco. Ecco le pagelle di IamNaples.it:

OSPINA 6: Riguardo ai gol in fuorigioco, può far meglio soltanto su quello di Caputo nella copertura del suo palo, nel primo tempo si rende protagonista di una grande parata su Djuricic.

DI LORENZO 6: Nel primo tempo soffre gli uno contro uno con Rogerio, cresce nella ripresa, presta meno il fianco all’esterno avversario.

MANOLAS 5: Uno dei gol annullati nasce da una sua pressione completamente sbagliata su Djuricic, commette degli errori anche nel palleggio, è condizionato dalla botta al costato che poi lo costringe al cambio. (Dal 60′ Maksimovic 5,5: Appena entrato, consegna il pallone a Traorè nell’occasione del quarto gol annullato al Sassuolo, fa molto bene nel gioco aereo)

KOULIBALY 6: Buona prova, ci mette sempre personalità nelle chiusure, il palleggio veloce del Sassuolo e le disattenzioni difensive del Napoli lo costringono spesso a perdere le misure.

HYSAJ 7: Regala la vittoria al Napoli con il suo primo gol in serie A, il quarto in tutta la sua carriera: 1 in Primavera, 1 in B, 1 in Nazionale e quello di stasera

FABIAN 6: Discreto nel palleggio e anche nel pressing alto nel primo tempo, come tutta la squadra perde lucidità nella ripresa e potrebbe gestire meglio alcune ripartenze come quando va al tiro invece che servire Callejon alla sua destra. (Dal 79′ Allan 6,5: Gioca poco più di un quarto d’ora compreso il recupero ma entra in maniera molto più efficace rispetto ad altre gare post lockdown, inventa dei cambi di gioco per Insigne, sta nel modo giusto nella partita in entrambe le fasi di gioco e trova il gol del 2-0. Il Sassuolo è la sua vittima preferita, in questa stagione ha segnato due reti, entrambe al Sassuolo, andata e ritorno)

LOBOTKA 6: Quando il Napoli perde palla, fa grande fatica a ritrovare la posizione e a scalare in copertura su Djuricic, discreta la prova nel palleggio, nello smarcamento per proporsi sulla costruzione del gioco

ZIELINSKI 6,5: Uno dei migliori in campo del Napoli, nel primo tempo soprattutto produce giocate d’alta scuola come l’assist fantastico con cui mette Insigne a tu per tu con Consigli, ad inizio ripresa inventa un gran tiro al volo che termina di poco a lato, sull’esterno della rete. Esce per infortunio, una situazione da monitorare in chiave Barcellona. (Dal 79′ Elmas 6,5: Ha gamba, attenzione, si propone anche per andare al tiro, l’ingresso suo e di Allan hanno migliorato il Napoli riguardo all’ordine in campo)

CALLEJON 5,5: Fallisce un’occasione su un assist perfetto di Insigne, commette degli errori tecnici come un controllo di palla facile nella ripresa, però, il consueto lavoro nelle letture, nelle coperture preventive, nel posizionamento in fase difensiva c’è. (Dal 67′ Politano 6,5: Entra bene in campo, con l’atteggiamento giusto, colpisce un palo e mette il suo zampino nell’occasione che porta al raddoppio di Allan, con un colpo di testa che apre la difesa avversaria sul lato di Mertens)

MILIK 4,5: Ennesima prestazione anonima, nella ripresa ha anche due occasioni per incidere, di sinistro porta Consigli ad una parata facile, di testa non inquadra neanche lo specchio della porta. (Dal 67′ Mertens 6,5: Ha un’altra determinazione rispetto a Milik, s’arrabbia quando Ospina non legge il suo scatto per attaccare la porta sul rinvio e anche nel momento in cui becca l’ammonizione che gli costa la trasferta di San Siro, incide anche stasera con l’assist per il gol del raddoppio di Allan)

INSIGNE 6,5: Per i polmoni che sprigiona sul terreno di gioco merita sempre un premio, questo ragazzo è di una resistenza impressionante, è sempre dentro la partita, produce un’enorme mole di gioco, l’unico handicap sta nelle tre occasioni fallite nel primo tempo e nelle due palle perse nella propria metà campo, che espongono il Napoli alla ripartenza, così il Sassuolo trova due dei quattro gol annullati

GATTUSO 6,5: È una partita con tanti aspetti da valutare, sulla bilancia vanno messe delle considerazioni positive e altre negative. Da una faccia della medaglia ci sono l’imbattibilità al San Paolo post lockdown, il ritorno alla vittoria, la porta blindata dopo otto partite consecutive in cui si è subito gol, l’ottima pressione alta nel primo tempo, la fase difensiva che non ha funzionato spesso quando il Sassuolo riusciva a superare la prima linea di pressione, gli errori in uscita palla (tre dei quattro gol annullati arrivano da palle perse nella propria metà campo), le palle-gol sprecate sotto porta nel primo tempo e il consueto calo nella ripresa come avvenuto al di là dei risultati anche contro il Bologna, il Parma, l’Udinese.

Ecco il tabellino del match:

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas (15′ st Maksimovic), Koulibaly, Hysaj; Zielinski (34′ st Elmas), Lobotka, Ruiz (35′ st Allan); Callejon (23′ st Politano), Milik (22′ st Mertens), Insigne. A disposizione: Meret, Malcuit, Demme, Lozano, Luperto, Ghoulam, Younes. Allenatore: Gattuso

SASSUOLO (4-3-1-2): Consigli; Müldür (1′ st Toljan), Ferrari, Marlon, Rogerio (43′ st Manzari); Traoré (28′ st Raspadori), Magnanelli, Locatelli (39′ st Kyriakopoulos); Djuricic (38′ st Haraslin); Berardi, Caputo. A disposizione: Pegolo, Turati, Peluso, Magnani, Piccinini, Ghion, Mercati. Allenatore: De Zerbi

ARBITRO: Aureliano di Bologna

MARCATORI: 8′ pt Hysaj, 49′ st Allan

NOTE: Annullati per fuorigioco due gol di Djuricic (S) al 32′ pt e al 37′ pt, un gol di Caputo (S) al 4′ st e un gol di Berardi (S) al 16′ st. Ammoniti: Mertens (N); Berardi, Djuricic (S). Recupero: 3′ pt e 6′ st

