Napoli-Sassuolo, le probabili formazioni: ballottaggio Politano-Raspadori

Il Napoli, dopo il successo di Frosinone, torna al Maradona per la prima volta con lo scudetto sul petto, 84 giorni dopo la festa del 4 giugno contro la Sampdoria. Non ci sono assenze illustri stavolta, rientra Kvaratskhelia pronto al debutto stagionale e Anguissa stavolta sarà titolare. Non convocati Demme e Gaetano, il centrocampista classe ‘2005 Lorenzo Russo ha strappato la seconda convocazione dopo quella di Frosinone.

In porta ci sarà Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Mario Rui comporranno, l’esterno portoghese è in vantaggio su Olivera. Anguissa, Lobotka e Zielinski agiranno in mezzo al campo, c’è un ballottaggio a destra tra Politano e Raspadori con Politano favorito. Completeranno il tridente Osimhen e Kvaratskhelia.

Nel Sassuolo mancherà Berardi corteggiato dalla Juventus e non convocato da Dionisi perchè non ancora in condizione. Tra i convocati rispetto alla sconfitta contro l’Atalanta ci sono due volti nuovi del mercato: il terzino destro Pedersen preso dal Feyenoord e il centrocampista Racic prelevato dal Valencia.

In porta ci sarà Consigli, Toljan e Vina saranno gli esterni, Erlic e il rientrante Ruan Tressoldi in mezzo alla difesa. Contro l’Atalanta Tressoldi era squalificato, ha giocato l’ex Nizza Viti al suo posto. Maxime Lopez ed Henrique formeranno la mediana, Defrel e Laurientè agiranno sulle corsie laterali, Bajrami sarà il trequartista alle spalle del centravanti Pinamonti.

Ecco le probabili formazioni:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. A disp.: Gollini, Zanoli, Ostigard, Natan, Olivera, Elmas, Cajuste, Russo, Raspadori, Simeone, Lozano. All. Garcia

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Tressoldi, Vina; Maxime Lopez, Henrique; Defrel, Bajrami, Laurientè; Pinamonti. A disp.: Cragno, Pegolo, Missori, Paz, Pedersen, Racic, Lipani, Boloca, Volpato, Thorstvedt, Ceide, Mulattieri. All. Dionisi

A cura di Ciro Troise