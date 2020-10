Ciak, si cambia ancora. Gattuso sta lavorando per gestire la rosa senza una distanza netta tra titolari e riserve, fondamentali nel calcio dei cinque cambi, col calendario compresso e il rischio del Covid 19, un nemico invisibile che in qualsiasi momento può togliere risorse a tutte le squadre. Gattuso rispetto all’undici che ha iniziato la sfida di San Sebastian ha in mente di cambiare sei uomini.

Ringhio dovrà rinunciare ad Insigne che oggi ha alternato le terapie con il lavoro di gruppo in campo per recuperare dalla lieve contrattura al bicipite femorale sinistro, il capitano azzurro dovrebbe rientrare giovedì contro il Rijeka in Europa League.

Ciak, si cambia: altri sei cambi per Gattuso

Vanno verso la conferma Ospina tra i pali, Koulibaly e Hysaj in difesa, Bakayoko in mediana e Politano sul fronte destro dell’attacco. L’esterno albanese tornerà a sinistra, sulla fascia in cui è stato impiegato Mario Rui contro il Benevento e la Real Sociedad, a destra rientrerà Di Lorenzo dal primo minuto. Manolas rientra al fianco di Koulibaly, Zielinski ed Elmas stanno lavorando per ritrovare la condizione atletica dopo la guarigione dal Covid-19 ma non sono ancora pronti, potrebbero trovare spazio a gara in corso. Al fianco di Bakayoko è pronto al rientro Fabian Ruiz, sulla trequarti agiranno Politano, Mertens e Lozano alle spalle di Osimhen che, invece, giovedì sarà squalificato in Europa League sul campo del Rijeka.

Gattuso contro il Sassuolo ha portato a casa due vittorie sofferte nella scorsa stagione. “Sanno palleggiare in faccia a chiunque”, ha dichiarato Ringhio in occasione della conferenza stampa della vigilia in Europa League.

Il Sassuolo è in grande crescita nello sviluppo delle idee di calcio di De Zerbi: la costruzione dal basso con grande coinvolgimento del portiere, l’occupazione simmetrica e ordinata degli spazi offensivi tra le linee e in ampiezza, il fraseggio più rapido possibile per trovare il compagno libero nella zona più conveniente, l’utilizzo del terzo uomo per la progressione, le rotazioni posizionali, il pressing alto, la riaggressione e così via. Idee di grande spessore ma la “coperta” è corta, De Zerbi accetta anche che il desiderio di proporre calcio costantemente possa sbilanciare la squadra determinando qualche errore in uscita e dei limiti in fase difensiva, come dimostrano i nove gol subiti in cinque partite.

Sassuolo in emergenza: le scelte di De Zerbi

Il Sassuolo è in emergenza, mancano Toljan, Haraslin, Magnanelli e soprattutto tre risorse di grande spessore in attacco: Berardi, Djuricic e Caputo. Gattuso vuole che la squadra non interiorizzi le difficoltà dell’avversario perchè c’è il precedente dell’Az Alkmaar che è riuscito a vincere al San Paolo in emergenza. “Ho una rosa valida e ampia, non dobbiamo piangerci addosso e non dobbiamo parlare più di tanto delle assenze, bisogna rispettare il Napoli che è una grande squadra ma proporre la nostra idea di calcio con la voglia di andare a fare risultato”, così De Zerbi ha caricato la squadra e l’ambiente in conferenza stampa.

Il Sassuolo non dovrebbe rinunciare al suo 4-2-3-1, in porta ci sarà Consigli, Muldur, Chiriches, Ferrari e Kyriakopoulos agiranno in difesa, Locatelli e Obiang lavoreranno in mediana, sulla trequarti Traorè potrebbe essere impiegato nel ruolo inedito di esterno destro d’attacco con Maxime Lopez trequartista e Boga a sinistra alle spalle di Raspadori nel ruolo di punta centrale. Defrel ha recuperato in extremis ed è la principale alternativa a disposizione di De Zerbi, s’alternerà con Boga che sta ritrovando ancora la brillantezza dopo i 40 giorni di quarantena e non ha i novanta minuti nelle gambe. Ecco le probabili formazioni:

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Bakayoko; Politano, Mertens, Lozano; Osimhen. All. Gattuso

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Locatelli, Obiang; Traorè, Maxime Lopez, Boga; Raspadori. All. De Zerbi

A cura di Ciro Troise