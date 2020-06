Napoli-Spal, le probabili formazioni: Gattuso sceglie un ampio turn-over

La prima al San Paolo del campionato post Covid-19 sta arrivando, il Napoli affronta la Spal dopo il successo di Verona. La sfida arriva in uno scenario abbastanza tranquillo, la vittoria della Coppa Italia, la cura Gattuso e i progressi riguardo ai rinnovi dei contratti hanno tolto tante pressioni alla squadra. Lo dimostra la scelta della società di non fare il ritiro pre-gara, gli azzurri si ritroveranno domani mattina al Britannique per preparare la sfida contro la Spal. “Dovremo fare un’ottima fase difensiva e colpirli nel momento in cui stiamo soffrendo”, ha dichiarato l’allenatore Gigi Di Biagio.

La ripartenza della Spal non è iniziata col piede giusto, la squadra emiliana è caduta in casa al 93′ contro il Cagliari. Sarà una gara particolare per Petagna, già acquistato dal Napoli. Il Torino lo vuole ma chissà se domani Petagna vivrà un assaggio dello stadio in cui giocherà in futuro anche se con lo scenario triste delle porte chiuse. Di Biagio contro il Cagliari è passato al 4-3-3, spera di costruire una svolta visto che la Spal nelle ultime sette partite ha rimediato sei sconfitte, soltanto la vittoria contro il Parma in uno scenario particolare, con la partita iniziata in ritardo per il conflitto tra la Lega e il Ministero dello Sport, ha spezzato questa serie negativa. Alla Spal mancano per infortunio il portiere Berisha, il difensore Zukanovic e l’esterno offensivo Di Francesco. In porta ci sarà Letica, Cionek agirà sulla fascia destra, Vicari e Bonifazi formeranno la coppia centrale con Reca a sinistra, Di Biagio poi pensa ad un centrocampo molto muscolare con Missiroli, Dabo e Valoti, Petagna al centro dell’attacco sarà sostenuto da Strefezza e Fares.

Gattuso continua con il turn-over nella settimana decisiva, quella in cui il Napoli si gioca le sue speranze di rincorsa verso il quarto posto. Domani Napoli-Spal e Udinese-Atalanta con la Roma quinta in classifica impegnata nella difficile sfida di San Siro contro il Milan, giovedì lo scontro diretto a Bergamo e domenica sera al San Paolo arriva proprio la Roma. In porta toccherà a Meret, Di Lorenzo, il giocatore più impiegato del Napoli in questa stagione, dovrebbe riposare, Manolas resterà ancora in panchina, Gattuso non vuole rimuovere le certezze della coppia Maksimovic-Koulibaly nonostante il difensore senegalese sia diffidato, a sinistra tornerà Mario Rui, Demme è diffidato e stanotte è nata sua figlia, sarà risparmiato, in cabina di regia ci sarà Lobotka con Elmas e Fabian interni di centrocampo, in attacco il tridente dei piccoletti formato da Callejon, Mertens e Insigne.

Ciro Troise