La missione di Spalletti guardando all’Italia di Mancini

Abbiamo ancora negli occhi la gioia per la vittoria dell’Italia, un trionfo straordinario raggiunto andando oltre i propri limiti e soprattutto con un percorso iniziato dalle macerie. Il Napoli non è ai livelli dell’Italia di novembre 2017 fuori dai Mondiali ma Spalletti arriva in un momento molto delicato, dopo che per due stagioni il club di De Laurentiis ha fallito la qualificazione alla Champions League. Tutto ciò è coinciso anche con la pandemia, la stima è di 100 milioni di euro bruciati causa Covid per le sponsorizzazioni, i mancati incassi da stadio.

La complicata avventura di Spalletti: affrontare un ambiente sfiduciato

Spalletti dovrà affrontare un ambiente sfiduciato, deluso dopo Napoli-Verona e in generale l’epilogo amaro del campionato e una società che, dopo aver spinto il piede sull’acceleratore in certi aspetti (basta vedere monte ingaggi a 156 milioni lordi), esprime il proposito d’abbassare i costi.

Il calcio mondiale, eccetto il Paris Saint Germain e la potenza della Premier League, è in difficoltà, non solo il Napoli ma non è solo una questione economica ad incombere sulla ripartenza degli azzurri che oggi si sono radunati per i tamponi. Domani e dopodomani i test atletici e le visite mediche, giovedì la partenza per Dimaro, il primo dei due ritiri perché poi ad agosto ci sarà anche quello di Castel di Sangro.

Spalletti ha provato a scaldare i cuori nella conferenza stampa di presentazione, ha usato parole dolci per l’ambiente e forti per lo spogliatoio che ha definito già in debito con lui. La verità è ormai nota, Spalletti era consapevole da tempo di diventare l’allenatore del Napoli così come Gattuso sarebbe andato via anche nel caso in cui Insigne e compagni avessero centrato l’Europa che conta battendo il Verona all’ultima giornata.

Si riparta da Insigne con entusiasmo e convinzione

Spalletti ha dichiarato che vorrebbe vivere il suo viaggio a Napoli con Insigne, da avversario soprattutto ai tempi della Roma ha fatto più volte i complimenti a Lorenzo. Insigne ha segnato 19 gol, realizzato 11 assist, accumulato esperienza internazionale, ora può vantare nella sua bacheca anche un titolo storico con la Nazionale, mancava da 53 anni.

Il Napoli dovrebbe ripartire proprio da Insigne, può essere la chioccia, il punto di riferimento che si carica la missione di riportare la squadra in cui è cresciuto nelle zone più alte della classifica. C’è bisogno, però, d’entusiasmo, unità d’intenti, anche con lui. In Nazionale Insigne ha dimostrato ancora una volta che, quando il contesto funziona, è un giocatore che sa essere prezioso per qualità tecniche, spirito di sacrificio, intelligenza tattica. Rinforzare la fascia sinistra con Emerson Palmieri sarebbe poi l’ideale per affidarsi ad Insigne, pronto ad andare in crescita nel suo percorso perché all’alba dei trent’anni ha ancora tanta forza nelle gambe ed è maturato tantissimo.

La strategia di non parlarsi finora ha creato un limbo che rischia di diventare un problema, di caricare di tensione negativa una stagione che inizia in un clima nebuloso. I problemi fisici di Mertens e soprattutto Lozano hanno reso ancora più grigio il momento. Si riparta da Insigne con convinzione, ci metta del suo anche Lorenzo trovando un compromesso con la società. Perché ha ragione Spalletti, a Napoli si può fare la Storia che vale più dei contratti.

Il meritato trionfo in Nazionale può lasciare questa lezione ad Insigne, in attesa che le parti s’incontrino dopo le vacanze di Lorenzo.

Ciro Troise