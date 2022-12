Concedete al Napoli il diritto di lavorare e sperimentare

A Napoli non si è più abituati alla sconfitta neanche in amichevole, la partita contro il Villarreal ha fatto quasi notizia in tal senso. È giusto riflettere su cosa non è andato per il verso giusto ma bisogna partire da un concetto: questo periodo serve a lavorare, sperimentare e prendersi anche qualche rischio.

Il Villarreal è avanti nella preparazione, martedì 27 dicembre scenderà in campo in Coppa del Re e il 31 ha il derby di Liga contro il Valencia di Gattuso, ha lavorato tanto per assorbire le idee di Setien buttando subito dentro i reduci dal Mondiale come Jackson, autore del gol del 2-1. Ci può stare mettersi in difficoltà, sperimentare il 4-2-3-1 con Raspadori dietro Osimhen nel momento in cui mancano sette titolari e farlo contro una squadra di grande qualità nel palleggio dopo aver fatto allenamento anche la mattina della gara. Ci può stare fare tanti cambi nella ripresa adattando anche Di Lorenzo al centro della difesa. Anzi ci deve stare perché è il valore aggiunto che fornisce questo periodo anomalo di sosta, sono giunte intuizioni come Raspadori mezzala in questo modo.

La priorità è alzare il livello di condizione, come sta facendo Kvaratskhelia

Le priorità sono altre: ritrovare la migliore condizione come con Kvaratskhelia che nella ripresa sabato sera ha già sfornato i numeri realizzati nella prima parte della stagione. Più gioca più migliora, mettendo minuti nelle gambe i movimenti saranno più fluidi e magari acquisirà fiducia attraverso le sue giocate. Vale anche per coloro i quali finora hanno giocato meno, come lo stesso Demme, autore del retropassaggio errato che porta al gol dell’1-3 ma che ha avuto la forza di superare l’errore e di riuscire a riportarsi in mezzo allo sviluppo del gioco. Al di là dell’episodio, è parso un giocatore con la voglia di dare il suo contributo, ha bisogno di alzare i ritmi, può avvenire solo se riesce a trovare più spazio. Avrà sicuramente almeno un altro spezzone mercoledì contro il Lille.

Sarà fondamentale che tutti abbiano questo spirito, lo scambio Bereszynski-Zanoli, con l’inserimento di Contini che alimenta la colonia dei prodotti dal vivaio, è una dichiarazione d’intenti. Il Napoli, a differenza di quanto accaduto in passato, non lascia nulla, vuole avere una rosa che abbia valori omogenei in tutti i reparti. È un’operazione che conviene a tutti: alla Sampdoria che abbassa il monte ingaggi, mette a posto l’indice di liquidità per eventuali altri innesti come Dragovic, al Napoli che butta dentro un vice Di Lorenzo esperto, pronto, reduce dal Mondiale giocato sulla fascia sinistra, a Zanoli che in un contesto affascinante e complicato potrà fare esperienza, misurare le proprie qualità giocando finalmente con continuità. Sirigu al momento rimane, con Contini il Napoli è, però, tranquillo in caso di altri eventuali stop di natura fisica del portiere ex Genoa. Sirigu ha saltato cinque convocazioni su ventuno gare ufficiali e nelle amichevoli finora non c’è mai stato, ha giocato soltanto il 24 agosto nel test contro la Juve Stabia.

Il Napoli, quindi, si cautela, con tempismo si è già mosso con questo scambio di prestiti inserendo anche il diritto di riscatto per Bereszynski. Ha dimostrato anche in quest’occasione di saper costruire e cogliere le opportunità.

A Spalletti e al suo Napoli va concesso il diritto di lavorare e sperimentare, recuperando tutte le risorse a disposizione. Si procede con cautela anche per Rrahmani che da qualche giorno è tornato a lavorare con il pallone e il 27 dicembre, alla ripresa dopo Natale, dovrebbe rientrare in gruppo.

Siamo alle battute finali, fra poco si fa sul serio, il 4 gennaio è sempre più vicino, il Napoli si goda le ultime opportunità di sperimentare, poi torneranno le certezze.

Ciro Troise