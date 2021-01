Napoli-Spezia 1-2, le pagelle: azzurri spreconi, sono in pochi a salvarsi

Un Napoli impreciso, sfortunato, poco cattivo. Usate qualsiasi aggettivo vi venga in mente. Fatto sta che incredibilmente, nonostante una quantità assurda di occasioni soprattutto nel primo tempo, il Napoli esce incredibilmente sconfitto in casa dal match contro lo Spezia.

Ospina: per quasi un’ora di gioco fa lo spettatore non pagante. Poi il rigore, poi il secondo gol. Sul quale non è esente da sbavature. VOTO 5,5

Di Lorenzo: il gol nasce da un suo assit. Spinge, anche se Marchizza gli da qualche grattacapo di troppo. Sbaglia la lettura nel secondo gol dello Spezia. VOTO 5,5

Manolas: tra i due centrale è quello che fa meglio. Gestisce Nzola e Gyasi e, quando deve si comporta bene anche su Marchizza. Non commette particolari errori vistosi, ma si fa trascinare nel finale dallo scoramento collettivo. VOTO 5,5

Maksimovic: regala un pallone a Gyasi, poi perde le misure su Nzola e lo soffre. A volte sembra troppo flemmatico e poco attento. VOTO 5,5

Mario Rui: non brilla, ma c’è. Offre una buona prova, spingendo e facendosi trovare pronto quando serve. Ma sul secondo gol non è esente da colpe. VOTO 5,5

Fabian: cerca di dare seguito alla discreta prova di Cagliari, ma si vede che è meno incisivo. Offre qualche buono spunto, ma l’ingenuità sul rigore dello Spezia pesa molto. VOTO 5 (dal 83’ Llorente: prova a fare da boa, ma non incide più di tanto. SV)

Bakayoko: non una prova malvagia quella del centrocampista del Napoli. Partecipa anche lui al festival del tiro. Poi esce quando Gattuso cerca più qualità in mezzo al campo. VOTO 6 (dal 73’ Elmas: quell’occasione sprecata grida ancora vendetta. VOTO 5)

Zielinski: tutti si aspettavano il Zielinski di Cagliari. Purtroppo non è lo stesso. Offre comunque una discreta prova in mezzo al campo, partecipando spesso alla manovra. VOTO 6 (dal 76’ Lobotka: un quarto d’ora in campo per un apporto che non aggiunge nulla alla prestazione complessiva del Napoli. VOTO 5,5)

Politano: ci prova, sfrutta gli spazi, si inserisce. Tutto bello, ma il gol non arriva. VOTO 5,5 (dal 53’ Petagna: il primo tentativo non va, il secondo nemmeno, il terzo finalmente è gol. Ci sarebbe anche un quarto, ma serve solo a togliere il pallone a Lozano posizionato meglio. VOTO 6)

Insigne: sinceramente abbiamo perso il conto dei tiri tentati dal capitano nel primo tempo. Vuoi la sfortuna, vuoi la poca precisione, il tabellino non vede il suo nome. Prova allora a fare l’uomo assist, ma anche Lozano ha problemi di mira stasera. VOTO 5,5

Lozano: parte come punta centrale, poi fa rivivere ai tifosi azzurri i ricordi horror di Michu col Bilbao. Per carità, ci prova, si impegna, riesce più di una volta a mettere in difficoltà la difesa dello Spezia. Tutto bello, ma il gol? VOTO 5,5

Gattuso: il Napoli di Cagliari ha dato segni di ripresa, quello di stasera, dopo un primo tempo passato ad impallinare l’avversario, l’impressione di essere una squadra pronta a sciogliersi come neve al sole. Siamo a 3 ko nelle ultime 5. Lo Scudetto non ne parliamo nemmeno, ma la Champions? VOTO 5