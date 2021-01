Neanche il tempo di digerire la vittoria di Cagliari e si torna in campo, il Napoli affronta lo Spezia reduce dalla sconfitta di Verona e in un momento difficile sotto il profilo dei risultati. La squadra di Italiano non vince dalla trasferta di Benevento del 7 novembre, ha totalizzato solo due punti nelle otto partite e deve fronteggiare tante assenze.

In difesa mancano Bastoni (positivo al Covid-19) e Chabot (squalificato), a centrocampo Estevez per squalifica, i contagiati Ricci e Acampora oltre ai lungodegenti Zoet, Capradossi, Mattiello, Verde e Galabinov. Italiano, però, recupera Sema e Dell’Orco e ha subito convocato il nuovo acquisto Saponara, giunto in prestito dalla Fiorentina, che dovrebbe partire dalla panchina.

Un solo cambio rispetto a Cagliari ma in attacco è rivoluzione

Mertens è rientrato oggi in Italia, il tampone ha dato esito negativo, può iniziare il percorso per superare la distorsione alla caviglia sinistra dopo la riabilitazione già svolta ad Anversa. Dries punta ad essere convocato per la trasferta di domenica ad Udine ma al massimo mercoledì prossimo in Coppa Italia contro l’Empoli potrebbe tornare in campo dal primo minuto.

Le condizioni di Koulibaly, invece, saranno valutate lunedì al rientro dalla trasferta di Udine. Kalidou anche punta ad esserci contro l’Empoli o al massimo domenica 17 contro la Fiorentina, l’ultima gara prima della Supercoppa contro la Juventus. Sarà un mese di gennaio impegnativo ma il turn-over sarà gestito in relazione al ritorno dei calciatori infortunati, Osimhen sarà l’ultimo a tornare, lunedì si sottoporrà al tampone. Se fosse negativo al Covid-19, Victor potrebbe sostenere gli esami alla spalla e al braccio destro, il test neurologico per pianificare il rientro in campo.

Rispetto all’undici di Cagliari, dovrebbe esserci un solo cambio che, però, stravolge tutto l’attacco. Petagna ha giocato tre gare di fila, potrebbe partire dalla panchina, l’ex Spal e Llorente si candidano come armi a gara in corso se ci fosse bisogno di maggiore peso in area di rigore. Gattuso pensa al poker di piccoletti per far male allo Spezia che ha una difesa abbastanza lenta, può soffrire l’attacco alla linea, la ricerca della profondità con combinazioni veloci. Un indizio si è visto nel finale della gara di Cagliari: Politano partirebbe da destra, Insigne da sinistra, Zielinski alle spalle di Lozano nel ruolo di punta centrale, una posizione in cui ha giocato 12 gare con Ancelotti in panchina. In porta ci sarà ancora Ospina

Ecco le probabili formazioni:

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko; Politano, Zielinski, Insigne; Lozano. All. Gattuso

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Ferrer, Erlic, Terzi, Vignali; Maggiore, Deiola, Pobega; Gyasi, Nzola, Farias. All. Italiano

A cura di Ciro Troise