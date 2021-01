Il Napoli domani sera affronta lo Spezia nella gara valida per i quarti di finale di Coppa Italia, vincere al Maradona darebbe l’accesso alla semifinale contro l’Atalanta, con l’andata al Maradona mercoledì prossimo e il ritorno a Bergamo la settimana successiva.

Gli azzurri arrivano a questa sfida dopo aver incassato la fiducia del presidente De Laurentiis che, dopo le tante indiscrezioni di questi giorni, ha espresso un segnale pubblico di conferma all’allenatore Rino Gattuso. Il Napoli cambia abito, passa al 4-3-3, la priorità di Gattuso è gestire le forze, far riposare quelli che sono parsi più scarichi nelle ultime gare.

Di Lorenzo e Bakayoko dovrebbero essere esclusi, Hysaj è pronto a tornare a destra con Mario Rui a sinistra, al centro della difesa sono pronti Manolas e Koulibaly. In porta ci sarà Meret, a centrocampo Demme è pronto ad agire da vertice basso con Elmas e Zielinski nel ruolo di interni a sostegno del play tedesco. In attacco Gattuso deve gestire le energie, Petagna ha svolto una parte dell’allenamento facendo lavoro individuale, Mertens e Osimhen non sono pronti a giocare dal primo minuto, stanno lavorando per migliorare sotto il profilo della condizione atletica.

Gattuso ci riprova, dopo la sconfitta del 6 gennaio, con l’attacco mobile: Lozano nel ruolo inedito di centravanti supportato da Politano e Insigne per attaccare la linea difensiva dello Spezia che soffre la profondità, le circolazioni veloci, la rapidità.

Italiano anche ha molte assenze, mancano Pobega, l’autore del gol-vittoria all’andata, e Nzola fermi per infortunio. Lo Spezia anche adotta il 4-3-3: in porta Zoet, la linea difensiva sarà composta da Ismaiji, Terzi, Erlic e Bastoni, Estevez, Agoumè e Deiola agiranno in mediana a supporto del tridente composto da Gyasi, Galabinov e Agudelo.

Ecco le probabili formazioni:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Hysaj, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Elmas, Demme, Zielinski; Politano, Lozano, Insigne.

SPEZIA (4-3-3): Zoet; Ismaiji, Terzi, Erlic, Bastoni; Estevez, Agoumè, Deiola; Gyasi, Galabinov, Agudelo.