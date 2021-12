Napoli-Spezia 0-1, le pagelle di IamNaples.it: incredibile tonfo azzurro

Il Napoli crolla in casa contro lo Spezia, incassa la terza sconfitta consecutiva in casa, paga un’autorete di Juan Jesus e non è riuscito a far gol. Questa squadra ha fatto un solo gol nelle ultime tre partite, zero contro Empoli e Spezia in casa. Ecco le pagelle di IamNaples.it:

OSPINA 5,5: È poco reattivo sull’autogol di Juan Jesus, per il resto viene poco impegnato.

DI LORENZO 6: Uno dei pochi a provarci fino alla fine, non fa mai mancare il suo apporto sulla fascia destra a supporto dei compagni, in fase difensiva anche lavora abbastanza bene.

RRAHMANI 6: Sbaglia poco, è preciso negli interventi, costretto anche agli straordinari nella ripresa quando la squadra s’allunga.

JUAN JESUS 4,5: Sembra un altro giocatore rispetto a quello ammirato a Milano, sull’autorete sbaglia la postura, poi nell’atteggiamento fa l’opposto rispetto a San Siro, indietreggia piuttosto che avanzare, aggredire l’avversario, attaccare il pallone.

MARIO RUI 5: È nervoso, poco continuo dentro la partita, ha dei momenti in cui interrompe la spinta propulsiva. Al 62′ serve, però, a Lozano la palla per cambiare la serata ma il tiro del Chucky è debole, lezioso ed Erlic salva nei pressi della linea di porta. (Dall’86’ Ghoulam s.v.: Entra nel finale, ha poco tempo per meritare una valutazione)

ANGUISSA 5,5: Mette la fisicità al servizio della squadra, recupera palloni ma è uno dei tanti che fa sempre un tocco in più stasera, rallentando la giocata. Prova a battere Provedel con un tiro che viene respinto dal portiere dello Spezia.

LOBOTKA 6: Fa girare il pallone abbastanza bene, nella ripresa recupera anche palloni, spezzando le ripartenze dello Spezia. (Dal 78′ Elmas 6: Appena entra, si rende pericoloso con un diagonale che termina a lato, poi di testa colpisce la traversa in pieno recupero)

POLITANO 5,5: Produce qualche spunto, è la prima volta che gioca dal primo minuto dopo l’infezione da Covid-19. A livello atletico sembra in crescita, nel primo tempo va vicino al gol ma gli manca la giocata anche se i due gol annullati passano per i suoi piedi, prima con l’assist a Lozano, poi con il cross per Petagna. (Dall’86’ Demme s.v.: Prova ad entrare nell’assalto finale, è troppo poco il tempo a sua disposizione per meritare una valutazione)

ZIELINSKI 5: Deve fare di più, non basta tirar fuori ogni tanto qualche giocata, la prima occasione della partita è sua e non trova la porta. Gli manca l’acuto di qualità, soprattutto nella ripresa quando c’era da tirar fuori le idee per cambiare il corso della serata. (Dal 69′ Ounas 5: Tanti errori, molta confusione, solo pochi spunti degni di nota che sono arrivati soprattutto quando Spalletti l’ha spostato a destra)

LOZANO 4,5: Una delle sue peggiori prestazioni della stagione, parte discretamente costruendo qualche triangolazione con Mertens ma spesso commette errori tecnici nel controllo palla, nel passaggio, a sinistra fa sempre più fatica che a destra. Pesa sulla sua gara l’incredibile errore sotto porta al 62′ quando calcia senza la giusta cattiveria e consente ad Erlic di salvare lo Spezia.

MERTENS 5: Dovrebbe tirar fuori lo Spezia, dettare il ritmo negli ultimi venti metri e, invece, spesso guida un attacco lento, lezioso. Poco prima dell’autorete di Juan Jesus, ha avuto un paio di spunti, sono stati gli unici momenti del primo tempo in cui il Napoli ha accelerato. (Dal 46′ Petagna 5,5: Ci mette la forza, l’energia, l’impegno ma non trova il modo d’incidere nè dentro l’area di rigore nè quando il Napoli verticalizza. Fa gol di testa ma dopo aver commesso fallo sull’avversario)

SPALLETTI 5: Le assenze sono pesanti ma il bilancio comincia ad intristirsi, con sette punti nelle ultime sette partite. La prestazione di stasera è stata la meno brillante della stagione, con un Napoli poco vivace nel primo tempo e che si è innervosito nel corso della ripresa. Al cospetto dell’emergenza, stavolta non c’è stata la forza di andare oltre le difficoltà.

Ecco il tabellino del match:

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui (41′ st Ghoulam); Lobotka (33′ st Elmas), Anguissa; Politano (41′ st Demme), Zielinski (25′ st Ounas), Lozano; Mertens (1′ st Petagna). A disposizione: Meret, Marfella, Malcuit, Zanoli. Allenatore: Spalletti

SPEZIA (3-5-2): Provedel; Amiah, Erlic, Nikolaou; Gyasi, Maggiore, Kiwior, Bastoni, Reca; Manaj, Agudelo (49′ st Colley). A disposizione: Zoet, Zovko, Bertola, Ferrer, Hristov, Kavalenko, Nguiamba, Sher, Antiste, Nzola. Allenatore: Motta

ARBITRO: Massimi di Termoli

MARCATORI: 37′ pt autorete Juan Jesus (N)

NOTE: Ammoniti: Mario Rui, Petagna (N), Maggiore, Kiwior, Manaj (S). Recupero: 3’pt, 5′ st.

A cura di Ciro Troise