Napoli-Spezia, le probabili formazioni: Spalletti rilancia Mertens

Il Napoli, dopo la vittoria di Milano, deve invertire la rotta al Maradona dopo le due sconfitte interne consecutive in campionato contro Atalanta ed Empoli. Arriva lo Spezia quartultimo in classifica con tredici punti, due in più del Genoa che rappresenta la zona retrocessione. Non devono ingannare nè la classifica nè la precarietà di Thiago Motta in panchina, lo Spezia è una squadra viva che, anche quando ha perso contro le big, ha sempre dato battaglia. La Roma, il Milan e la Juventus hanno sofferto per battere lo Spezia.

È una squadra che sa proporre calcio e ha anche buoni singoli come Erlic, Bastoni, Maggiore, Gyasi o Reca. “Servirà una partita di grandissima intensità”, ha spiegato Spalletti in conferenza stampa, dichiarandosi fiducioso per quanto ha visto in allenamento.

Il Napoli recupera soltanto Mario Rui rispetto alla partita di Milano. Poteva tornare in campo anche Insigne ma l’ha fermato il tampone positivo al Covid-19. Mancheranno quindi ancora quattro uomini-chiave: Koulibaly, Fabian Ruiz, Osimhen e Insigne.

Spalletti pensa a tre cambi rispetto all’undici anti Milan

Spalletti vuole un Napoli che sappia mantenere le distanze, ordinato per contrastare le ripartenze dello Spezia ma che abbia l’approccio forte, determinato visto contro il Milan nei primi dieci minuti. Il Napoli partì in maniera aggressiva anche contro l’Empoli.

Si gioca dopo tre giorni e, viste le assenze, Spalletti dovrebbe fare solo tre cambi per l’undici di partenza: Mario Rui torna sulla fascia sinistra con Di Lorenzo dirottato a destra, Lobotka si prenderà la cabina di regia al posto di Demme, in coppia con Anguissa il cui rientro è stato fondamentale per l’equilibrio di squadra.

In attacco l’ultimo cambio, Mertens dovrebbe tornare al centro dell’attacco al posto di Petagna, fondamentale contro il Milan per il lavoro svolto.

In porta ci sarà Ospina, al centro della difesa sono rimasti soltanto Rrahmani e Juan Jesus, i gladiatori di San Siro che formeranno la coppia di riferimento. Nella batteria sulla trequarti Lozano è in vantaggio su Politano, che non ha ancora ritrovato la migliore condizione dopo la guarigione dal Covid-19, Zielinski è il talento a cui affidarsi tra le linee a supporto di Mertens che può far male allo Spezia con il suo moto perpetuo alla ricerca di spazi da attaccare. Politano, Ounas e Petagna sono le principali risorse a gara in corso per cambiare la partita, poi stavolta almeno ci sarà un cambio per reparto con Malcuit e Demme.

Ecco le probabili formazioni:

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka; Lozano, Zielinski, Elmas; Mertens. A disp.: Meret, Malcuit, Zanoli, Ghoulam, Demme, Politano, Ounas, Petagna. All. Spalletti

SPEZIA (3-5-2): Provedel; Amian, Nikolaou, Erlic; Gyasi, Bastoni, Maggiore, Kiwior, Reca; Manaj, Agudelo. A disp.: Zoet, Hristov, Bertola, Nguiamba, Zovko, Sher, Ferrer, Antiste, Kovalenko, Nzola, Colley. All. Thiago Motta

A cura di Ciro Troise