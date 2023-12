Napoli, spunta un nuovo nome per il centrocampo di Mazzarri

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport si sofferma su un nuovo nome per il centrocampo del Napoli, in emergenza dopo la partenza di Elmas e quella di Anguissa per la Coppa d’Africa:

“Il calcio va di fretta, pure quando consuma, e quando si ricomincerà Anguissa sarà in Coppa d’Africa con Osimhen, Demme aspetterà un allenatore che creda in lui. Gaetanoambirà a qualche minuto pure altrove e in mezzo al campo il Napoli si ritroverà senza muscoli, senza personalità, senza spessore. Emre Can (30 a gennaio) ha in sé tutto ciò che manca, anche la conoscenza profonda di un’Italia – attraversata per due anni, con 45 partite nella Juventus – e un patrimonio che può servire eccome”