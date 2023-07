Napoli, sul tavolo una doppia operazione col Verona: i dettagli

L’edizione odierna del Corriere di Verona fa il punto della situazione in merito ad una doppia operazione tra azzurri e scaligeri:

“Il tavolo di mercato col Napoli è aperto. Ci sarebbe difatti una duplice trattativa da portare a termine. Faraoni si accaserebbe al Napoli e Folorunsho compierebbe il percorso inverso. Il brasiliano rientrato dal prestito al Bari dopo un’ottima stagione in B, condita da 8 reti in 30 presenze, è pronto per la prima esperienza in A. I gialloblù dovranno però combattere la concorrenza dell’Empoli che si è mossa in anticipo per il giovane trequartista. Faraoni invece lascerebbe Verona da bandiera. Pronto per lui un triennale e un indennizzo da 3 milioni di euro per il club veneto”