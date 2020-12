Il Napoli, dopo aver ritrovato il punto di penalizzazione e il diritto ad affrontare la Juventus sul campo, si prepara ad affrontare il Torino.

Il Collegio di Garanzia del Coni ha fatto giustizia, riconoscendo la causa di forza maggiore per la mancata partenza per Torino nel weekend del 3 e 4 ottobre. Il Napoli ha l’0ccasione di portare sul campo l’entusiasmo per la notizia dal Salone d’Onore del Coni contro il Torino che cerca i punti salvezza e prova a salvare la panchina di Giampaolo.

Entrambe le squadre hanno tante assenze: Koulibaly, Lozano, Mertens e Osimhen nel Napoli, Lyanco, Bonazzoli, Murru, Ansaldi, Baselli e Millico nel Torino, che registra anche il ballottaggio in porta tra Sirigu e Milinkovic Savic.

Gattuso esclude Fabian Ruiz, Napoli con il 4-2-3-1

Gattuso pensa di confermare il 4-2-3-1, Fabian Ruiz va verso la seconda esclusione in tre partite, dopo la prestazione mediocre contro la Lazio. In porta ci sarà Meret, in difesa ci saranno due cambi rispetto all’undici anti-Lazio. Uno è obbligato, perchè Koulibaly ha rimediato una distrazione di primo grado al muscolo retto femorale sinistro, tornerà Manolas tra i titolari con Maksimovic al suo fianco. Dopo più di un mese di stop, a sinistra torna Hysaj facendo rifiatare Mario Rui mentre a destra è confermato Di Lorenzo.

A centrocampo sarà riproposta la coppia della sfida di San Siro con Demme e Bakayoko a sostenere la fase offensiva del Napoli, Zielinski giocherà tra le linee alla ricerca di spunti decisivi che sono mancati nelle ultime due partite. L’attacco è obbligato: rientra Insigne con una catena di sinistra che non si vedeva da tempo, vista anche la presenza di Hysaj. Politano partirà da destra, Petagna ancora al centro dell’attacco viste le assenze di Mertens e Osimhen che rientreranno a gennaio 2021, probabilmente prima l’attaccante nigeriano e poi il belga. Lozano ha già fatto una parte d’allenamento in gruppo oggi, ci sarà il 3 gennaio per la trasferta di Cagliari.

Giampaolo conferma il 3-5-2: spazio agli ex Izzo e Verdi

Giampaolo dovrebbe confermare il 3-5-2, sistema di gioco con cui il Torino ha fatto dei passi in avanti nella partita contro il Bologna almeno sotto il profilo della solidità difensiva. In porta c’è il ballottaggio tra Sirigu e Milinkovic Savic, Izzo, Bremer e Ricardo Rodriguez dovrebbero formare la difesa a tre, Singo e Vojvoda i due esterni, in mezzo al campo Rincon davanti alla difesa con Linetty e Lukic da interni. Non solo il napoletano Izzo, c’è anche un altro ex alla ricerca del riscatto, Simone Verdi che si muoverà alle spalle di Belotti, il trascinatore del Torino che, però, è ultimo in compagnia del Genoa, l’unica squadra battuta dai granata.

Ecco le probabili formazioni:

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Hysaj; Demme, Bakayoko; Politano, Zielinski, Insigne; Petagna.

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Bremer, R.Rodriguez; Singo, Linetty, Rincon, Lukic, Vojvoda; Verdi, Belotti.