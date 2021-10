Napoli-Torino, Spalletti sceglie Ospina: le probabili formazioni

Il Napoli dopo la sosta torna in campo contro il Torino alla ricerca dell’ottava vittoria consecutiva in campionato. L’Inter ha perso a Roma contro la Lazio, il Napoli potrebbe approfittare per allungare sui nerazzurri e domani c’è un altro scontro diretto: Juventus-Roma. Il Milan sta perdendo contro il Verona, se finisse così il Napoli avrebbe la chance della mini-fuga.

Spalletti ha caricato la sfida, ricordando all’ambiente e alla squadra che il primato non debba dare pressione ma gioia, è il modo migliore per difenderlo.

Durante la sosta Spalletti ha perso per infortunio Malcuit, Manolas e Ounas si era già fermato prima della gara di Firenze. Petagna si era fermato per una contrattura ma ha recuperato, rientra anche Lobotka e crescono in termini di condizione Mertens e Demme, due alternative molto importanti.

Spalletti sembra intenzionato a confermare tra i pali Ospina, ha dribblato il dualismo con Meret, ricordando la partita contro la Juventus quando “El Patron” senza neanche un allenamento è andato in campo e ha ben figurato contro la Juventus, risultando anche molto reattivo quando in uscita bassa su un retropassaggio di Insigne ha fermato Kulusevski, evitando che la Juventus potesse segnare il raddoppio prima della rimonta azzurra.

Spalletti s’affida ad Osimhen, Mertens è una grande alternativa a gara in corso

Di Lorenzo e Mario Rui saranno gli esterni bassi, Rrahmani e Koulibaly formeranno la coppia difensiva. A centrocampo agiranno Anguissa, Fabian Ruiz e Zielinski, Politano è in vantaggio su Lozano, che è tornato venerdì sera dagli impegni con il Messico, Osimhen e Insigne completeranno l’attacco. Mertens si candida come alternativa sia al centro dell’attacco che da sotto punta quando il Napoli varia atteggiamento e passa al 4-2-3-1.

Il Torino ha recuperato Belotti e Zaza che, però, non sono al 100%, in più c’è Sanabria che è rientrato soltanto oggi dagli impegni con la Nazionale paraguaiana. In porta ci sarà Milinkovic Savic, i tre difensori centrali dovrebbero essere Bremer, Zima e Rodriguez, Singo e Ansaldi i due esterni con Lukic e Mandragora in mezzo al campo. Sulla mediana c’è un ballottaggio, Pobega insidia Lukic. Juric ha bocciato l’attacco a due punte, si va avanti, quindi, con i due uomini dietro la punta centrale. Brekalo e Linetty dovrebbero muoversi alle spalle di Belotti, che potrebbe partire titolare nella staffetta con Zaza o Sanabria.

Ecco le probabili formazioni:

NAPOLI: Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz, Zielinski; Politano, Osimhen, Insigne. A disp.: Meret, Zanoli, Juan Jesus, Ghoulam, Demme, Lobotka, Elmas, Mertens, Petagna. All. Spalletti

TORINO: Milinkovic Savic; Zima, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Mandragora, Ansaldi; Linetty, Brekalo; Belotti. All. Juric

A cura di Ciro Troise