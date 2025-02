Napoli-Udinese 1-1, le pagelle di IamNaples.it: McTominay il migliore, male Mazzocchi e Ngonge

Ecco le pagelle di IamNaples.it delle gara tra il Napoli e l’Udinese, terminata con il risultato finale di 1-1:

Meret 6: Si fa trovare sempre pronto quando l’Udinese calcia in porta. Sul gol non può far nulla, ma ad inizio azione può farsi sentire di più con Juan Jesus

Di Lorenzo 6: Solita partita di corsa e voglia per il capitano del Napoli

Rrahamni 6: Preciso ed attento, il robot di Conte risponde ancora una volta presente

Juan Jesus 6: Il voto sarebbe anche superiore, ma il suo malinteso con Meret dà l’avvio all’azione del gol dell’Udinese

Mazzocchi 4,5: L’impegno c’è, ma manca il resto. Non c’è tecnica, non c’è idea di gioco. Sbaglia il rilancio che innesca l’azione del pari friulano

Anguissa 5,5: Partita sottotono per il camerunense che, di fatto, non riesce mai a dare un sprint in più (Dal 70′ Raspadori s.v.: grave in venti minuti sia senza voto)

Lobotka 6: Illumina di meno, ma comunque riesce compiere più di qualche copertura preventiva (Dall’80’ Gilmour s.v.)

McTominay 6,5: Sblocca il risultato con un grandissimo gol di testa, riesce anche a compiere delle chiusure definsive davvero importanti

Politano 6: Sacricio e anccora sacrificio, riesce anche ad essere pericoloso nel primo tempo. Cala nella ripresa (Dal 70′ Ngonge 4,5: viene chiamato dai tifosi, ma entra malissimo in campo)

Lukaku 5: Tira solo una volta in porta ed il suo tiro viene pure deviato. Viene cambiato quando sembrava che stesse aumentando i giri del mootore (Dal 70′ Simone: s.v.)

David Neres 5,5: Crea sempre qualcosa, ma si vede che ha poca forza nelle gambe in questo momento (Dall’ 87′ Okafor s.v.: si vede che non è assolutamente in condizione)