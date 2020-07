Napoli-Udinese 2-1, le pagelle: gigantesco Koulibaly, si sblocca Politano

Il Napoli torna a vincere dopo i due pareggi contro Milan e Bologna, soffre, commette degli errori ma l’acuto di Politano premia l’applicazione di questa squadra. Ecco le pagelle di IamNaples.it:

OSPINA 6,5: Al 69′ compie una parata prodigiosa su una conclusione di Lasagna tesa e diretta all’angolino sinistro della sua porta.

HYSAJ 6: Si perde Zeegelaar nell’occasione che porta al gol di De Paul, talvolta si propone anche sulla sua catena con qualche discreto cross.

MANOLAS 5,5: Consegna al 69′ a Lasagna una palla-gol intervenendo con grande leggerezza, nell’impostazione del gioco commette qualche errore

KOULIBALY 7: Ancora una volta il migliore degli azzurri, non sbaglia un intervento, è dominante negli uno contro uno e pulito nel palleggio. All’83’ salva il Napoli con un salvataggio sulla linea in cui manda il pallone sulla traversa impedendo a De Paul di trovare il gol dell’1-2.

MARIO RUI 6,5: È propositivo sulla sua catena, va più volte al cross, in un paio di situazioni anche al tiro proponendosi per lo scarico di Insigne al limite dell’area, non riesce a trovare lo specchio della porta.

FABIAN RUIZ 6,5: Uno dei migliori nello sviluppo di gioco, ogni tanto ha delle idee illuminanti con cui prova a velocizzare il gioco. Realizza l’assist per il gol di Milik. (Dall’80’ Elmas 5,5: Da un suo intervento errato, nasce l’occasione con il salvataggio sulla linea di Koulibaly, fa un po’ di confusione rispetto alle altre prestazioni)

LOBOTKA 5,5: È l’epicentro della lentezza del palleggio del Napoli, sempre un tocco in più e molto raramente soluzioni diverse anche per lo scarso movimento senza palla dei compagni. (Dal 71′ Demme 5,5: Commette qualche errore di troppo nella tenuta della posizione, nella gestione del pallone, anche da ciò nascono le ripartenze dell’Udinese, al 92′ commette un fallo tattico fondamentale sulla ripartenza dell’Udinese che determina l’ammonizione)

ZIELINSKI 6: Deve avere più continuità dentro la gara anche perchè ha buoni spunti, nel secondo tempo è protagonista della migliore occasione del Napoli: la traversa su assist di Insigne. (Dall’80’ Allan 6: Entra bene in campo, da una sua ottima apertura nasce l’occasione del tiro a giro di Insigne che termina a lato)

CALLEJON 5,5: Gli manca l’acuto decisivo, in più occasioni non trova la giocata giusta, nel primo tempo due volte ha di sinistro la palla per far male ma sbaglia, su una di queste situazioni arriva poi il gol del pareggio di Milik. (Dal 70′ Politano 6,5: Finalmente si sblocca, trova il gol liberandosi di un peso che stava avvertendo come ha dichiarato anche nell’ultima intervista. Parte un po’ contratto, poi finalmente inizia a produrre giocate, idee, a muoversi tanto senza palla e il gol lo premia)

MERTENS 5,5: Nella prima mezz’ora si vede poco, poi deve uscire dal campo per una contusione all’anca. (Dal 33′ Milik 5,5: Fa gol 37 secondi dopo il suo ingresso in campo, poi la sua prova diventa inquietante, non sta dentro la partita, non è sintonizzato nel modo giusto riguardo alla scelta dei movimenti)

INSIGNE 6: La vivacità c’è, ci sono anche le idee, dai suoi spunti nascono le palle-gol di Zielinski e Mario Rui, però è fumoso nelle conclusioni e sul gol di De Paul è in netto ritardo nel rientro in fase difensiva.

GATTUSO 6: La squadra sta facendo qualche passo indietro nell’attenzione, così si spiega il ritardo di Insigne sul gol, il pasticciaccio che porta alle occasioni dell’Udinese nella ripresa, però, nonostante non ci siano grandi obiettivi di classifica, il gruppo mantiene compattezza, carattere, voglia di vincere e quest’atteggiamento contro l’Udinese è stato premiato.

Ecco il tabellino del match:

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Hysaj, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Ruiz (80′ Elmas), Lobotka (71′ Demme), Zielinski (80′ Allan); Callejon (71′ Politano), Mertens (32′ Milik), Insigne. A disposizione: Meret, Karnezis, Luperto, Ghoulam, Malcuit, Maksimovic, Lozano. Allenatore: Gattuso

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, De Maio, Nuytick; Stryger Larsen, De Paul, Walace (89′ Troost-Ekong), Fofana, Zeegelaar (82′ Ter Avest); Nestorovski, Lasagna (92′ Sema). A disposizione: Nicolas, Perisan, Samir, Mazzolo, Compagnon, Ballarini, Oviszach, Lirussi, Palumbo. Allenatore: Gotti

ARBITRO: Chiffi di Padova

MARCATORI: 22 De Paul (U), 32′ Milik (N), 94′ Politano (N).

NOTE: Ammoniti: Milik, Koulibaly, Demme (N); Becao, Walace (U). Recupero: 2′ – 6′