Napoli-Udinese, Conte a Dazn: “Perso punti per l’Europa, non confondiamo la realtà”

Antonio Conte ha parlato ai microfoni di Dazn dopo il pareggio del Napoli contro l’Udinese. Di seguito le parole del tecnico azzurro:

Sui cambi fatti:

“La difficoltà principale è stata il non riuscir a concretizzare le occasioni e aver fatto rientrare l’udinese in partita. Ci sta che al 70′ minuto cerco di dare nuove energie e di aumentare le situazioni offensive. Posso fare cinque sostituzioni e ho cercato di farle. Non devo aspettare sempre l’80’ o l’85 minuto per farle. È un peccato, meritavamo di più”.

Sulle ripartenza dell’Udinese:

“Nel primo tempo abbiamo creato tanto. È stata una partita dove abbiamo avuto noi il pallino del gioco. Poi quando hai le occasioni devi concretizzarle altrimenti vai in affanno. Poi ripeto, il pareggio con l’udinese ci può stare, hanno giocatori di cui penso sentiremo parlare. Quando pressi così alto ci sta prendere dei contropiedi soprattutto se contro hai Lucca così bravo sulle palle lunghe”.

Sull’Inter:

“Noi dobbiamo guardare a noi stessi. È un’occasione persa nei confronti dei punti per arrivare in Europa. Non dobbiamo confondere la realtà. Stiamo facendo qualcosa di veramente straordinario, ma non dobbiamo confondere la realtà. I ragazzi stanno dando tutto, anche oggi sono usciti dal campo stremati. Questo è il nono risultato utile consecutivo, è un qualcosa di, fidatevi, straordinario”.