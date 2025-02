Napoli-Udinese, le probabili formazioni: Buongiorno in panchina, gioca Juan Jesus

È stata una settimana tormentata, la fine di un mercato deludente, la conferenza stampa di Manna, la sconfitta dell’Inter nel recupero contro la Fiorentina, la chiude Napoli-Udinese. Gli azzurri sono primi da soli, possono allungare domani sera in attesa della sfida di San Siro di lunedì sera ancora contro la Fiorentina. Conte dovrebbe confermare la formazione di Roma, giocherà ancora Juan Jesus. L’ha spiegato in conferenza stampa: “Buongiorno sta migliorando in maniera importante, in questo momento Jesus è ad un livello superiore e domani inizierà Jesus con Buongiorno in panchina e lavorerà anche con dei differenziati per tornare al livello che conoscevamo tutti”.

In porta ci sarà Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Spinazzola formeranno la linea difensiva, Lobotka sarà il play con Anguissa e McTominay interni di centrocampo a supporto del tridente formato da Politano, Lukaku e Neres. Okafor andrà in panchina, ha un minutaggio limitato. L’Udinese nell’ultima gara ha giocato con la difesa a quattro soprattutto per l’assenza di Karlstrom, Runjaic passerà al 3-5-2. In porta ci sarà Sava, Kristensen, Bijol e Solet formeranno la difesa a tre, Rui Modesto sarà l’esterno destro, Kamara agirà a sinistra, Karlstrom farà il play con Lovric e Payero interni di centrocampo a supporto della coppia d’attacco Lucca-Thauvin. Ecco le probabili formazioni:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Spinazzola; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres. A disp.: Scuffet, Contini, Mazzocchi, Rafa Marin, Buongiorno, Hasa, Gilmour, Billing, Okafor, Ngonge, Simeone, Raspadori. All. Conte

UDINESE (3-5-2): Sava; Kristensen, Biloj, Solet; Rui Modesto, Lovric, Karlstrom, Payero, Kamara; Lucca, Thauvin. All. Runjaic

A cura di Ciro Troise