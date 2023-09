Napoli-Udinese, le probabili formazioni: solo due cambi per Garcia

Mentre il caso Osimhen occupa l’attenzione mediatica, il Napoli stasera scende in campo in una partita molto importante contro l’Udinese al Maradona. Gli azzurri vogliono tornare alla vittoria che in campionato manca dal 26 agosto, dal 2-0 inflitto al Sassuolo, poi sono arrivati una sconfitta, due pareggi e il successo in Champions League sul campo del Braga.

Garcia proverà a tenere lontano queste storie dal campo, cercherà di far sbollire ad Osimhen la rabbia per quanto accaduto. Ieri il Napoli ha svolto la rifinitura al Maradona e ha anche cenato allo stadio per costruire un altro momento di condivisione del gruppo. Garcia dovrebbe fare solo due cambi di formazione rispetto alla partita di Bologna. In porta ci sarà Meret, Di Lorenzo e Mario Rui si muoveranno sulle corsie laterali, Ostigard e Natan formano una coppia centrale obbligata, a centrocampo Cajuste ed Elmas si fanno avanti alla ricerca di spazio ma almeno dal primo minuto dovrebbero essere confermati Anguissa, Lobotka e Zielinski. Politano è pronto a riprendersi la zona destra dell’attacco, Osimhen e Kvaratskhelia sono le certezze.

L’Udinese anche è una squadra in difficoltà, in campionato finora non ha mai vinto anche se contro la Fiorentina ha messo in mostra dei progressi impensierendo spesso Terracciano, definito il migliore in campo. Silvestri è il portiere, Perez, Bijol e Kristensen agiranno in difesa, Ebosele e Zemura saranno i due quinti, Samardzic, Walace e Lovric formeranno la mediana, Success si muoverà dietro Lucca.

Ecco le probabili formazioni:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Natan, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. A disp.: Contini, Idasiak, Zanoli, D’Avino, Olivera, Elmas, Cajuste, Demme, Gaetano, Lindstrom, Simeone, Raspadori. All. Garcia

UDINESE (3-5-1-1): Silvestri; Perez, Bijol, Kristensen; Ebosele, Samardzic, Walace, Lovric, Zemura; Success, Lucca. A disp.: Okoye, Malusa, Guessand, Kamara, Ferreira, Tikvic, Festy, Zarraga, Camara, Payero, Pereyra, Akè, Thauvin, Pafundi. All. Sottil

A cura di Ciro Troise