Napoli-Udinese 2-1, le pagelle di IamNaples.it: Osimhen è l’uomo rimonta

Il Napoli vince 2-1 contro l’Udinese in rimonta, soffre ma riesce a ribaltare il risultato con uno strepitoso Osimhen, autore di un’altra doppietta. Dispiace solo per le ammonizioni a Rrahmani e Osimhen, che erano diffidati e salteranno Bergamo. Ecco le pagelle di IamNaples.it:

OSPINA 6,5: Sul gol di Deulofeu può farci poco, è attento sia nel palleggio con i piedi, nelle scelte e bravo anche in qualche uscita molto importante.

DI LORENZO 6,5: Parte sotto tono nel primo tempo, è un po’ timido nello sviluppo del gioco, commette degli errori nel palleggio ma poi nella ripresa la sua prestazione migliora e serve l’assist per il gol-vittoria di Osimhen. (Dal 78′ Zanoli 6: Spalletti gli trasferisce autostima ed entra con l’applicazione giusta, realizza qualche buon intervento difensivo)

RRAHMANI 6: Prende un giallo evitabile per un fallo di mano, un’ammonizione che gli costa la squalifica per la partita di Bergamo. Tiene bene la linea, commette qualche disattenzione di troppo nel palleggio ma la partita complessivamente è buo0na.

KOULIBALY 7: Un solo errore, quando nel primo tempo non applica bene la tattica del fuorigioco e concede un’occasione a Beto di testa, poi è dominante nelle letture, negli interventi difensivi, nei momenti di sofferenza finale compie un paio d’interventi importanti.

MARIO RUI 6,5: Altra partita di ottimo livello, va vicino al gol nel primo tempo, compie un altro palo dopo quello di Verona. Batte la punizione che porta al gol di Osimhen, quello del momentaneo 1-1.

ANGUISSA 7: Recupera tanti palloni, è molto prezioso, cresce nella ripresa quando più volte consente al Napoli di alzare il baricentro, aumentare la pressione, ottima prova.

LOBOTKA 6,5: Il solito motorino in mezzo al campo, che recupera palloni e li smista con ordine tattico. Cresce anche lui di livello nella ripresa.

FABIAN RUIZ 5,5: Un po’ sotto tono, si vede soltanto in quel tiro deviato che Silvestri si trova sul piede. Non funziona la sua copertura preventiva sul gol di Deulofeu, manca completamente. (Dal 46′ Mertens 7: Cambia la partita soprattutto nell’atteggiamento, chiama la squadra a pressare, ci mette intensità, la voglia di incidere. A Bergamo servirà una sua grande prova)

POLITANO 6,5: Partita di sacrificio nel primo tempo, poi nella ripresa mette il turbo, diventa più incisivo e ancora sulla catena di destra nasce il gol del 2-1. (Dal 70′ Zielinski 6: Entra abbastanza bene, con lo spirito giusto, venendo dentro al campo a cercare di palleggiare. Spreca l’occasione per chiudere la partita)

OSIMHEN 7,5: È l’uomo-campionato, segna una doppietta ancora come a Verona. È l’unico giocatore del Napoli in doppia cifra, un trascinatore per il Napoli. L’unico peccato è l’ammonizione che non andava comminata e che gli costerà la trasferta di Bergamo.

INSIGNE 6,5: Recuperi difensivi, un tiro a giro su cui è stato necessario un grande intervento di Silvestri, cresce nella ripresa, si propone di più anche se gli manca un po’ di lucidità nella fase finale della conclusione. (Dall’88’ Elmas s.v.: Entra nel finale, poco meno di dieci minuti per lui, troppo poco per una valutazione seria)

SPALLETTI 6,5: La rabbia per un altro gol subito per un cattivo presidio del limite d’area l’avrà fatto innervosire, Fabian Ruiz con la pubalgia va gestito, è lui a saltare la copertura preventiva sul gol di Deulofeu. Mette a posto la situazione con l’inserimento di Mertens che con il suo atteggiamento ha la forza di cambiare la partita.

Ecco il tabellino del match:

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo (33′ st Zanoli), Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Fabian Ruiz (1′ st Mertens); Politano (25′ st Zielinski), Osimhen, Insigne (43′ st Elmas). Allenatore: Spalletti. A disposizione: Marfella, Idasiak, Tuanzebe, Malcuit, Juan Jesus, Ghoulam, Demme, Lozano.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Pablo Mari, Zeegelaar; Molina (31′ st Soppy), Pereyra (43′ st Jajalo), Walace, Makengo (31′ st Samardzic), Udogie; Deulofeu, Beto (23′ st Pussetto). Allenatore: Cioffi. A disposizione: Padelli, Gasparini, Benkovic, Arslan, Nestorovski.

ARBITRO: Fourneau di Roma

MARCATORI: 22′ pt Deulofeu (U), 7′ st Osimhen (N), 18′ st Osimhen (N)

NOTE: Espulso al 37′ st Pablo Marì (U), per gioco falloso. Ammoniti: Rrahmani, Osimhen (N); Zeegelaar, Udogie (U). Recupero: 1′ pt, 6′ st

A cura di Ciro Troise