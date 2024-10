Napoli, un dato di McTominay è clamoroso: salti di gioia per Conte

Il Mattino si sofferma sul centrocampista azzurro Scott McTominay: “Due gol, tante giocate, infiniti chilometri percorsi. Nessuno corre come lui: 8.07 km la distanza media percorsa, più di tutti gli altri in Serie A. Dietro di lui solo Henderson, altro scozzese e non è un caso. L’impatto di Scott è stato clamoroso: non ha solo più benzina degli altri – ha fatto la preparazione con lo United, aveva anche giocato due gare in Premier prima dell’arrivo – ma la usa meglio ed è pure riuscito a far cambiare idea a Conte”.