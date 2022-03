LIVE – Under 17: Napoli-Ternana, segui con noi la diretta del match

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it di Napoli-Ternana, gara valida per la ventitreesima giornata del campionato Under 17 girone D. Gli azzurrini tornano in campo dopo 18 giorni, l’ultima gara risale al 9 marzo, quando nel recupero vinsero 3-1 contro il Cosenza. Ci sono stati poi gli impegni della Nazionale di categoria e il turno di riposo nel girone di ritorno per il Napoli. I ragazzi di mister Liguori sono quinti in classifica, ad un solo punto dal Lecce quarto e con una partita in meno rispetto ai salentini che esercitano il turno di riposo del girone di ritorno il 24 aprile, quando si disputa l’ultima giornata della regular season. Le prime due classificate vanno direttamente ai quarti di finale, saltando un turno nel percorso verso la final four. Le terze, le quarte e le due migliori quinte, invece, accedono ai play-off. La Ternana è terzultima con 12 punti in classifica, nell’ultimo turno ha strappato un pareggio contro il Crotone, interrompendo una serie di quattro sconfitte consecutive.