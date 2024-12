Napoli-Venezia, le probabili formazioni: Conte conferma Neres dal primo minuto

Il Napoli vuole chiudere il 2024 in maniera brillante girando a quota 41, prima della trasferta di Firenze, la prima partita del 2025. L’ostacolo è il Venezia di Eusebio Di Francesco, una squadra brillante per qualità del gioco, intensità che sta anche raccogliendo qualche risultato, come dimostrano i quattro punti conquistati nelle ultime due sfide contro la Juventus, sfiorando anche la vittoria a Torino, e il Cagliari. Politano ha smaltito il problema intestinale che gli ha impedito di fare allenamento venerdì, ha recuperato e dovrebbe essere in campo dal primo minuto domani contro il Venezia. A sinistra si va verso la conferma di Neres, che ha inciso in entrambe le vittorie contro Udinese e Genoa. Kvaratskhelia, dopo una ventina di minuti che gli ha concesso Conte a Genova, si prepara ad essere un’arma a gara in corso in un percorso che gli potrebbe riconsegnare il campo dal primo minuto a Firenze. Juan Jesus sostituirà ancora Buongiorno, Conte dovrebbe confermare quindi dieci undicesimi della formazione di Genova. Di Francesco opta per il 3-5-2, ha qualità tra le linee con i movimenti di Oristanio, il lavoro da centravanti di raccordo di Pohjanpalo e l’attacco a tutta fascia di Zampano ed Ellertson sulle corsie laterali. In porta ci sarà il figlio d’arte Stankovic, Altare, Idzes e Sverko i tre difensori centrali, nella retroguardia il Venezia ha perso Svoboda che ha rimediato l’infortunio al crociato, Zampano ed Ellertson sono i quinti, Nicolussi Caviglia è il play, Crnigoj e Busio gli interni a supporto delle due punte Pohjanpalo e Oristanio. Ecco le probabili formazioni:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres. All. Conte

VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Altare, Idzes, Sverko; Zampano, Crnigoj, Nicolussi Caviglia, Busio, Ellertson; Pohjanpalo, Oristanio. All. Di Francesco

A cura di Ciro Troise