Napoli-Verona 1-1: psicodramma al Maradona, le pagelle di IamNaples.it

Il Napoli spreca tutto lo straordinario percorso fatto negli ultimi tre mesi pareggiando in casa contro il Verona e consegnando la qualificazione alla Champions League alla Juventus che ha vinto a Bologna. La sblocca Rrahmani sugli sviluppi di un corner, poi pareggia Faraoni. Ecco le pagelle di IamNaples.it:

MERET 6: Uno dei pochi a salvarsi, è bravo nelle uscite, sul gol fa la scelta d’avanzare e coprire lo specchio, riesce anche a toccarla ma la devia sul palo interno e il pallone va dentro.

DI LORENZO 4,5: È uno di quelli più fuori fase, commette tantissimi errori nel palleggio, sbaglia tante scelte, una delle peggiori prestazioni da quando è a Napoli.

MANOLAS 6: È attento, concentrato, lavora bene sulla linea, in copertura, uno dei pochi lucidi.

RRAHMANI 6,5: Fa il gol che poteva dare la Champions, è attento durante la partita, sul gol di Faraoni a difesa schierata la responsabilità è tutta di Hysaj

HYSAJ 4: Sul gol che manda il Napoli fuori dalla Champions ha grosse responsabilità, come in occasione del gol di Nandez del Cagliari perde l’esterno avversario che s’inserisce alle sue spalle. (Dal 72′ Mario Rui 5,5: Ci mette un po’ d’intensità, vivacità, freschezza ma nella fase offensiva non riesce a dare una svolta nelle scelte)

FABIAN 4,5: Sbaglia tantissimi palloni, è l’immagine della confusione, dell’ansia che ha pervaso questa squadra bloccandola nella serata decisiva.

BAKAYOKO 4: È spesso in ritardo nelle letture, commette degli errori incredibili nella gestione del palleggio come lanci completamente errati, spediti in fallo laterale.

LOZANO 4,5: Produce poco, non riesce a dare lo sprint che appartiene alle sue caratteristiche, sbaglia tanto anche nelle scelte, nel primo tempo spedisce fuori un tiro sul primo palo in una situazione in cui poteva fare di più. (Dal 67′ Politano 5: Dovrebbe dare la svolta rispetto a Lozano e, invece, è fumoso, poco incisivo, calcia centralmente nelle mani del portiere un tiro centrale)

ZIELINSKI 4,5: Partita completamente anonima, commette tantissimi errori tecnici, è uno di quelli che sbaglia di più, non riesce mai a trovare lo spunto tra le linee. (Dal 72′ Mertens 4,5: Fa pochissimo, solo un tiro sul fondo sul primo palo, lamenta un rigore che sarebbe stato molto generoso, abulico come in tante prestazioni di questa stagione)

INSIGNE 4,5: La peggiore prestazione della stagione, fa tanta fatica a sviluppare gioco, commette degli errori banali nella gestione del pallone, è frenetico e ansioso negli ultimi venti metri.

OSIMHEN 4,5: È isolato e Gunter è protagonista di una prestazione incredibile, riesce sempre a fermarlo, spalle alla porta non riesce mai a trovare lo spunto giusto. (Dall’81’ Petagna 5: Un quarto d’ora per lui, ha pochi palloni giocabili, il suo colpo di testa alto è l’ultima palla-gol che poteva dare la Champions League)

GATTUSO 4: Il Napoli è teso, impacciato, affronta la partita con grandissima paura e Gattuso non riesce a trasformare la squadra neanche all’intervallo. Il blocco psicologico non si risolve neanche una volta sbloccata la partita, come accaduto contro il Cagliari il Napoli prende gol sullo stesso lato a difesa schierata. Le scelte della disperazione non premiano nella ripresa, la squadra non connette, gestisce male il pallone, si affida poco ai centravanti in area di rigore. Si consuma uno psicodramma di cui purtroppo è responsabile anche l’allenatore.

Ecco il tabellino del match:

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Rrahmani, Hysaj (72′ M. Rui); Fabian Ruiz, Bakayoko (81′ Petagna); Lozano (67′ Politano), Zielinski (72′ Mertens), L. Insigne; Osimhen. Allenatore: Gattuso. A disposizione: Ospina, Contini, Zedadka, Costanzo, Demme, Elmas, Lobotka, D’Agostino. Allenatore: Gattuso.

H. VERONA (3-4-2-1): Pandur (63′ Berardi); Ceccherini (77′ Lovato), Gunter, Dimarco; Faraoni (77′ Ruegg), Dawidowicz (41′ Udogie), Ilic, Lazovic; Bessa, Zaccagni; Kalinic (63′ Lasagna). Allenatore: Juric. A disposizione: Silvestri, Veloso, Salcedo, Cetin, Magnani, Sturaro, Colley. Allenatore: Juric.

ARBITRO: Chiffi di Padova.

MARCATORI: 61′ Rrahmani (N), 69′ Faraoni (V).

NOTE: Ammoniti Lozano, Bakayoko (N); Ilic, Dawidowicz, Udogie, Dimarco (V). Recupero: 1′ – 4′.

Dal nostro inviato Ciro Troise