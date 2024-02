Napoli-Verona, le probabili formazioni: Mazzarri torna al 4-3-3

Il Napoli ha salutato lo stato d’emergenza, Mazzarri ritrova Cajuste, Simeone e Kvaratskhelia che erano squalificati contro la Lazio, Anguissa rientrante dalla Coppa d’Africa, Natan che può tornare in panchina dopo tre allenamenti in gruppo e Traorè che ha terminato il suo percorso di preparazione atletica suppletiva visto che non gioca da novembre ed è pronto anche per subentrare a gara in corso. La rosa è quasi al completo, mancano Osimhen, Olivera, Zielinski escluso dalla lista Champions e vittima di un affaticamento oltre a Meret. Ci sarà bisogno di un altro paio di settimane probabilmente per avere tutti gli uomini a disposizione.

Mazzarri pensa ad una squadra camaleontica, duttile che sappia alternare il 4-3-3 con il 3-4-3 e il 3-5-1-1. Domani contro il Verona, visto l’obbligo di comandare la partita, il Napoli dovrebbe tornare al 4-3-3, poi sarà interessante capire se cambierà di nuovo sistema di gioco contro le big come il Milan o il Barcellona in Champions League.

In porta ci sarà Gollini, la linea difensiva sarà formata da Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Mario Rui, Anguissa, Lobotka e Cajuste lavoreranno in mezzo al campo a supporto del tridente composto da Politano, Simeone e Kvaratskhelia. Ci sono poi diverse soluzioni a gara in corso: Ngonge, lo stesso Traorè e Raspadori.

Il Verona ha cambiato molto per necessità durante il mercato invernale, a causa dei problemi societari. Baroni finora è riuscito a tenere botta, nelle ultime tre partite il Verona ha battuto l’Empoli, fatto tremare la Roma nella ripresa e pareggiato contro il Frosinone. Baroni dovrebbe adottare il 4-2-3-1, in porta ci sarà Montipò, Tchatchoua e Cabal saranno gli esterni bassi, Dawidowicz e Magnani agiranno al centro della difesa, Duda e Serdar guideranno la mediana, Folorunsho, che è di proprietà del Napoli, partirà da destra, Suslov si muoverà tra le linee con Lazovic a sinistra. Noslin dovrebbe essere il riferimento avanzato.

Ecco le probabili formazioni:

NAPOLI (4-3-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Cajuste; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. A disp.: Contini, Idasiak, Mazzocchi, Ostigard, Natan, Dendoncker, Traorè, Raspadori, Ngonge.

HELLAS VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Dawidowicz, Magnani, Cabal; Duda, Serdar; Folorunsho, Suslov, Lazovic; Noslin. A disp.: Chiesa, Perilli, Centonze, Vinagre, Coppola, Belahyane, Dani Silva, Charlys, Tavsan, Henry, Swiderski, Bonazzoli. All. Baroni

A cura di Ciro Troise