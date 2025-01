Napoli-Verona, le probabili formazioni: rientra Politano, Spinazzola sostituisce Olivera

Mentre la trattativa avanzata con il Paris Saint Germain per la cessione di Kvaratskhelia domina il dibattito, il Napoli domani sera torna in campo, affronta il Verona, l’avversario dei brutti ricordi dello scorso 18 agosto, l’esordio shock con cui gli azzurri hanno iniziato il campionato. Oltre a Kvara, mancheranno Buongiorno che potrebbe rientrare il 2 febbraio a Roma e Olivera perchè la contusione al polpaccio sinistro rimediata nei minuti finali di Fiorentina-Napoli impone prudenza. Al suo posto giocherà Spinazzola, rientrerà Politano dal primo minuto dopo che, tra influenza e una lieve elongazione rimediata nei giorni di Capodanno, nelle ultime due gare ha portato a casa poco più di un quarto d’ora in campo. In porta ci sarà Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Spinazzola formeranno la linea difensiva, Anguissa, Lobotka e McTominay costruiranno la mediana a supporto del tridente formato da Politano, Lukaku e Neres. Zanetti deve rimediare alle assenze del centrocampista Serdar e dell’esterno destro Tchatchoua, è probabile che dirotterà Lazovic a destra con Bradaric a sinistra. In mezzo al campo si muoveranno Duda e Belahyane con Suslov trequartista a supporto della coppia d’attacco formata da Tengstedt e Sarr. Montipò difenderà la porta del Verona, Dawidowicz, Coppola e Ghilardi comporranno la difesa a tre, Lazovic e Bradaric agiranno sulle corsie laterali con Duda e Belahyane in mezzo al campo, Suslov è il trequartista dietro la coppia Tengstedt-Sarr. Ecco le probabili formazioni:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Spinazzola; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres. All. Conte

HELLAS VERONA (3-4-1-2): Montipò; Dawidowicz, Coppola, Ghilardi; Lazovic, Duda, Belahyane, Bradaric; Suslov; Tengstedt, Sarr. All. Zanetti

A cura di Ciro Troise