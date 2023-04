Napoli-Verona, le probabili formazioni: Spalletti fa turn-over

Il Napoli si prepara alla partita contro il Milan che vale la semifinale di Champions League affrontando il Verona in un’altra tappa d’avvicinamento verso lo scudetto. Spalletti farà il turn-over, probabilmente non i dieci cambi di Pioli per il Milan impegnato a Bologna ma sicuramente compierà qualche variazione. Sono previsti cinque-sei cambi rispetto all’undici che ha iniziato la sfida di San Siro. In porta ci sarà Meret, Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus e Olivera formeranno la linea difensiva, Anguissa, Demme ed Elmas comporranno la mediana con il tridente composto da Politano, Raspadori e Lozano. È rientrato tra i convocati anche Osimhen che probabilmente riuscirà anche a trovare spazio per una ventina di minuti, in modo da prepararsi al grande appuntamento di martedì sera.

Il Verona nell’ultimo turno ha battuto il Sassuolo, rilanciandosi per l’obiettivo salvezza. Zaffaroni adotterà il 3-4-2-1, in porta ci sarà Montipò, la difesa a tre verrà composta da Dawidowicz, Hien e Ceccherini, Faraoni e Depaoli saranno i quinti con Tameze e Duda in mezzo al campo. Ngonge e Lasagna agiranno tra le linee a supporto di Djuric.

Ecco le probabili formazioni:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Demme, Elmas; Politano, Raspadori, Lozano. A disp.: Gollini, Marfella, Bereszynski, Ostigard, Rrahmani, Mario Rui, Zielinski, Lobotka, Gaetano, Zerbin, Zedadka, Osimhen, Kvaratskhelia.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Hien, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Duda, Depaoli; Ngonge, Lasagna; Djuric. A disp.: Berardi, Perilli, Cabal, Coppola, Terracciano, Abdilgaard, Sulemana, Verdi, Braaf, Kallon, Gaich. All. Zaffaroni

A cura di Ciro Troise