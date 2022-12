Napoli, Zielinski ad un bivio: addio a giugno?

Il futuro di Piotr Zielinski sembra essere lontano da Napoli. Il suo contratto scade il 30 giugno 2024 e, ad oggi, sembra molto difficile un rinnovo con le stesse cifre. Ne parla l’edizione odierna de La Repubblica, che analizza la situazione del polacco:

“Il menu è lo stesso già presentato per Lazar Samardzic, ventenne gioiello dell’Udinese che secondo Andrea Carnevale può diventare più forte di Zielinski. Il paragone non è per nulla casuale: il polacco sarà di fronte ad un bivio quest’estate, chiamato a un rinnovo a cifre più basse (contratto di 4,2 milioni che scade nel 2024, il tetto del Napoli è 3,5) oppure potrebbe concretizzarsi la cessione. In estate ha rifiutato il West Ham e si sta rilanciando con grandi prestazioni in maglia azzurra. Potrebbe essere tentato dalla corte di una big al termine del campionato e il direttore sportivo, Cristiano Giuntoli, non vuole farsi trovare impreparato. La situazione è simile”.