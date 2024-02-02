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Calcio-Napoli

Napoli, Zielinski out dalla lista Champions: è ufficiale

Il Napoli ha ufficializzato le liste di Serie A e Champions League per la seconda parte di stagione. Confermata l’esclusione di Piotr Zielinski dalla lista europea.

LISTA SERIE A:

CAJUSTE

DENDONCKER

GOLLINI

LINDSTROM

LOBOTKA

MAZZOCCHI

NGONGE

NUNES JESUS JUAN

OLIVERA

OSIMHEN

OSTIGARD

RRHAMANI

SILVA DUARTE (MARIO RUI)

SIMEONE

TRAORE

ANGUISSA

ZIELINSKI

DI LORENZO

MERET

POLITANO

RASPADORI

CONTINI

KVARATSKHELIA

BERNARDO DE SOUZA (NATAN)

IDASIAK

LISTA UEFA:

CAJUSTE

GOLLINI

LINDSTROM

LOBOTKA

MAZZOCCHI

NGONGE

NUNES JESUS JUAN

OLIVERA

OSIMHEN

OSTIGARD

RRHAMANI

SILVA DUARTE (MARIO RUI)

SIMEONE

TRAORE

ANGUISSA

DI LORENZO

MERET

POLITANO

RASPADORI

CONTINI

KVARATSKHELIA

BERNARDO DE SOUZA (NATAN)

IDASIAK

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I Am Naples Testata Giornalistica - aut. Tribunale di Napoli n. 33 del 30/03/2011 Editore: Francesco Cortese - Andrea Bozzo Direttore responsabile: Ciro Troise © 2021 IamNaples
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