Napoli, Zielinski out dalla lista Champions: è ufficiale

Il Napoli ha ufficializzato le liste di Serie A e Champions League per la seconda parte di stagione. Confermata l’esclusione di Piotr Zielinski dalla lista europea.
LISTA SERIE A:
CAJUSTE
DENDONCKER
GOLLINI
LINDSTROM
LOBOTKA
MAZZOCCHI
NGONGE
NUNES JESUS JUAN
OLIVERA
OSIMHEN
OSTIGARD
RRHAMANI
SILVA DUARTE (MARIO RUI)
SIMEONE
TRAORE
ANGUISSA
ZIELINSKI
DI LORENZO
MERET
POLITANO
RASPADORI
CONTINI
KVARATSKHELIA
BERNARDO DE SOUZA (NATAN)
IDASIAK
LISTA UEFA:
CAJUSTE
GOLLINI
LINDSTROM
LOBOTKA
MAZZOCCHI
NGONGE
NUNES JESUS JUAN
OLIVERA
OSIMHEN
OSTIGARD
RRHAMANI
SILVA DUARTE (MARIO RUI)
SIMEONE
TRAORE
ANGUISSA
DI LORENZO
MERET
POLITANO
RASPADORI
CONTINI
KVARATSKHELIA
BERNARDO DE SOUZA (NATAN)
IDASIAK