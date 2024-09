Neres-Lukaku, voglia di Napoli! Tornano ad allenarsi per essere al top

L’impatto del brasiliano con la nuova realtà è stato subito determinante al pari di quello di Lukaku, in gol all’esordio contro il Parma

Anche David Neres, come Romelu Lukaku, è tornato ad allenarsi in anticipo rispetto ai compagni. Al netto della disavventura che l’ha visto, purtroppo, come protagonista negativo al termine della partita contro il Parma, il suo impatto con la realtà azzurra è stato subito determinante. Ha infatti fornito l’assist a Simeone per il gol del 3-0 nella partita d’esordio contro il Bologna e sabato sera si è reso decisivo provocando l’espulsione del portiere Suzuki (stravolgendo di fatto la partita), e ha pennellato il perfetto cross che Anguissa di testa ha spedito in rete portando il Napoli alla vittoria allo scadere.

L’odierna edizione del Corriere dello Sport sottolinea che i due sono tornati ad allenarsi in anticipo rispetto ai compagni, vogliosi evidentemente di recuperare la condizione fisica dei propri compagni che hanno effettuato i due ritiri a Dimaro prima e a Castel di Sangro poi:

“l brasiliano è ripartito dal campo, ieri, per provare a lasciarsi alle spalle la rapina a mano armata subita sabato notte di rientro dal Maradona verso l’hotel. Il suo impatto con la nuova realtà è stato subito determinante al pari di quello di Lukaku, in gol per la rimonta col Parma.

Il belga, arrivato a Napoli solo la scorsa settimana dopo una lunga attesa, ha rinunciato alla chiamata della sua nazionale, il Belgio. Ha voluto approfittare della sosta per ritrovare quanto prima la miglior condizione dopo essersi allenato per diverse settimane da solo, a Cobham, aspettando la chiusura dell’operazione con il Napoli. Lukaku si era già allenato lunedì a Castel Volturno rispettando il programma personalizzato stilato dallo staff di Conte. Ieri ha replicato con Neres”.

a cura di Tommaso Parrella