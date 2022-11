Al termine della sfida contro il Liverpool Olivera ha parlato ai microfoni di Sky della partita e del passaggio agli ottavi di Champions League.

Queste le sue parole:

“Ho cercato di adeguarmi al gioco della squadra. Dispiaciuti per la sconfitta segno che abbiamo carattere? Come detto, siamo venuti per vincere. Cerchiamo di giocare per vincere e arrivare al risultato tramite il gioco.”