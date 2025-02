Olivera e Spinazzola, ecco come stanno e chi deciderà se convocarli

L’edizione odierna de Il Mattino analizza la situazione relativa a Olivera e Spinazzola, e le possibilità che hanno essere convocati contro il Como.

“Complicato immaginare l’uruguaiano in panchina a Como. Conte spera che l’ex romanista ci sia perchè qualche segnale positivo arriva dai campi di allenamento, ma non ha senso accelerare il recupero in vista dell’Inter per metterlo subito in campo, facendogli prendere confidenza con i lariani, visto che non gioca da un po’. Deciderà il medico, Canonico se giocherà o no”.