Orsato: “Fu un errore non dare il secondo giallo a Pjanic in Inter-Juve. Il VAR non poteva intervenire”

Ai microfoni Rai, a 90° Minuto, è intervenuto l’arbitro Daniele Orsato, rilasciando alcune dichiarazioni sul famoso episodio Pjanic in Inter-Juve del 2018. Il centrocampista bosniaco, all’epoca in bianconero, intervenne in maniera altamente scomposta senza però rimediare il secondo giallo. La gara fu decisiva in ottica Scudetto, dopo che il Napoli aveva sconfitto i bianconeri a Torino nella giornata precedente. Queste le parole di Orsato:

“Non serve andare a rivederlo dopo tre anni, sicuramente è un errore. La vicinanza dell’azione non mi ha fatto vedere quanto mostrato dalla tv: per me è stato un contrasto fisico al volo, il VAR non poteva intervenire”.