Osimhen in dubbio per il Barcellona: qualche problema in allenamento per l’attaccante

Non parte sotto i migliori auspici la spedizione europea del Napoli. Secondo quanto riporta Calciomercato.com, nella sessione di allenamento di ieri, prima della partenza degli azzurri per Barcellona, Victor Osimhen avrebbe accusato qualche problema fisico, presumibilmente un fastidio muscolare. Il nigeriano, però, dovrebbe partire con il Napoli per la Spagna, con Spalletti che valuterà bene se lanciare la punta dal primo minuto. L’ex Lille, questa mattina, ha lavorato in palestra per smaltire il leggero fastidio muscolare.