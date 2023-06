Osimhen, incontro tra De Laurentiis e l’agente del calciatore: cifre e tempistiche

Il futuro di Victor Osimhen è ad un bivio. La sua permanenza al Napoli è a forte rischio, visto l’interesse del Psg e le poche possibilità di rinnovo. La Gazzetta dello Sport riporta l’incontro tra De Laurentiis e Roberto Calenda, agente del nigeriano:

“Il presidente ha spiegato a Calenda qual è la sua intenzione, anticipata lunedì scorso nella conferenza stampa di Garcia. Il Napoli propone un ingaggio che avrà una parte fissa da sei milioni di euro netti e una serie di bonus che farebbero lievitare anche a sette lo stipendio in caso di massimi obiettivi raggiunti. Uno sforzo notevole per un club che si è imposto una sostenibilità economica che non prevede salari così alti. Al tempo stesso è logico che se valuti Osimhen come Mbappé, magari ci sta che il nigeriano e il suo procuratore si aspettino una proposta di stipendio non pari a quella del fuoriclasse francese, ma che comunque sia su ben altri livelli. Calenda ha ascoltato e non ha rilanciato. Ha preferito darsi un nuovo appuntamento con il presidente per valutare intanto come si svilupperà la situazione”.