Osimhen, l’agente: “Ha commesso un’ingenuità, ma non è andato a Ibiza…”

Roberto Calenda, agente italiano di Victor Osimhen, ha commentato ai microfoni del Mattino, gli ultimi fatti accaduti al centravanti nigeriano:

“Ha commesso un’ingenuità, bisogna anche conoscere il contesto per avere un quadro completo della questione. Parliamo di un ragazzo di 22 anni che negli ultimi mesi ha vissuto un periodo molto difficile. E’ rimasto solo per molto tempo, ha perso il padre e con questo infortunio le cose sono ulteriormente peggiorate”.

FESTA A SORPRESA – Calenda poi prosegue: “Non vedeva i familiari da mesi e quando è rientrato a casa gli hanno organizzato una festa a sorpresa. Per cui va bene giudicarne l’errore ma non consideriamolo come se fosse andato ad Ibiza in discoteca. Ha sbagliato e chiesto scusa a tutti”.