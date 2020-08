Osimhen, l’agente: ”Victor è felice per i primi gol in azzurro, si sente già a casa, il suo obiettivo è il ritorno in Champions”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ su Radio Punto Nuovo, è intervenuto William D’Avila, agente di Victor Osimhen: “Siamo estremamente felici della prestazione di Victor, ieri. Cosa mi ha detto dopo la partita? Niente di speciale. Mi ha chiamato e mi ha confessato di essere estremamente contento per i primi gol in azzurro. Se adesso sentirà la pressione? No, perché dovrebbe? Non sta vivendo nessun tipo di pressione, sa come essere un un grande attaccante. Il suo obiettivo è fare tanti gol, quindi nessuna pressione. Le sue prime impressioni sul Napoli e Gattuso? Perfetto, tutto. Victor si sente già a casa. Se il Napoli riuscirà a tornare in Champions League durante questa stagione? Assolutamente sì, è l’obiettivo di Victor e di tutti i suoi compagni. La squadra remerà tutta verso la stessa direzione. Il feeling con Mertens? E’ saltato subito all’occhio, ma il Napoli è pieno zeppo di grandi giocatori che aiuteranno Victor a dare il meglio”.