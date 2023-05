Osimhen: “Non vedo l’ora di andare dai miei tifosi e godermela!”

Victor Osimhen, attaccante del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport, dopo la vittoria dello scudetto. : “Molto contento della vittoria dello scudetto. ringrazio Spalletti e la squadra e non vedo l’ora di tornare a Napoli per festeggiare con i tifosi. Non sembro mai stanco? Per me è importante allenarmi bene e mettermi a disposizione della squadra. E’ il momento di celebrare lo scudetto con i tifosi, i compagni e la mia famiglia, non dei miei sogni. Che cosa è Spalletti per me? E’ stato molto importante per me, sia in campo che fuori. E’ un punto di riferimento per me e la squadra”.