Osimhen, parla l’amico-giornalista: “Starà fuori qualche settimana”

Ai microfoni di Radio Marte è intervenuto Oma Akatugba, amico e giornalista di Osimhen:

“Da quello che so, si è infortunato contro la Sierra Leone ed è venuta fuori la lussazione alla spalla. Dovrebbe stare fermo per qualche settimana e quindi sarà out per il Milan, sarà poi lo staff del Napoli a doversi occupare del suo recupero. La fonte? La Nazionale nigeriana, lo staff medico ha fatto pervenire a noi giornalisti che il ragazzo starà fuori per qualche settimana. Osimhen? Personalmente non mi ha detto niente.

Come viene visto il suo inizio di stagione a Napoli? Divide molto l’opinione pubblica in Nigeria. Molti sostengono stia andando bene, anche perché non gioca nella squadra più forte. Poi c’è chi dice che deve fare di più. Il Napoli è abituato a giocare senza una punta e quindi il suo stile di gioco non è ideale per Osimhen, così come il pacchetto di trequartisti non è adatto per molto a giocare insieme a lui. La gente spera che possa fare di più”.