Ospina: “Abbiamo la grinta e la qualità per uscire da questo momento. Juve? Faremo una grande gara”

David Ospina, portiere del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli.

“Vincere con la lazio è molto importante, è facile lavorare quando si vince. Dobbiamo rimanere con i piedi per terra, abbiamo una partita importante domenica prossima. Abbiamo qualità, aspettiamo la ripresa del campionato”.

E’ una stagione speciale perchè avevamo altri obiettivi. Oggi noi ci troviamo in una situazione che non avevamo considerato e dobbiamo uscirne. Mancano 18 partite di campionato, ci sono tutti i punti a disposizione. Dobbiamo cominciare a vincere in campionato.

La Coppa Italia è un obiettivo importante. La Lazio sta giocando molto bene in questa stagione e li abbiamo battuti. Dobbiamo riversare il nostro impegno dato in Coppa anche in campionato. Dobbiamo cominciare a vincere in campionato. Dopo la vittoria è facile avere il morale alto.

Dobbiamo mettere grinta in campo, abbiamo qualità e quantità.

La posizione del portiere è speciale, lavoriamo in maniera differente dagli altri calciatori di movimento. Quando commetti un errore è più grave rispetto a quello di un attaccante. Dobbiamo essere forti mentalmente, perchè può capitare un errore così. Dobbiamo continuare a lavorare. Ho grandi compagni nel ruolo di portiere, siamo una piccola famiglia con un grande allenatore dei portieri.

Meret? E’ un grande portiere, come Donnarumma. Sono portieri giovani. C’è competizione sana tra di noi portieri a Napoli. La decisione finale è quella dell’allenatore.

Juventus? Bisogna studiare i calciatori di altissimo livello. Dobbiamo restare concentrati e pensare al nostro gioco e dopo affrontare la Juve con la voglia che abbiamo. Sono una squadra molto forte ma noi vogliamo uscire da questa situazione. Sono un grande amico di Cuadrado: è tra i veterani della nazionale colombiana come me e gli auguro sempre il meglio.

Futuro? Importante continuare il percorso con questi giocatori. Non possiamo pensare al futuro ora, dobbiamo ora considerare che la stagione non va come deve andare.”